﻿النساء يتحدين المفاهيم الذكورية من أعماق مناجم الزمرد الكولومبية

موزو (كولومبيا) ـ أ ف ب: لطالما منعت النساء من العمل المنجمي في كولومبيا لأسباب متصلة بخرافات محلية وكان دورهن يقتصر على البحث عن الأحجار النفيسة في وسط بقايا التربة السوداء المتأتية من أنفاق المناجم… غير أن الزمن تغير وباتت النسوة اليوم يتحدين العقلية الذكورية من باطن الأرض.

وتستذكر روزالبا كانيون البالغة من العمر 63 عاما «الأمل في إيجاد أحجار زمرد هو الذي قادني إلى هنا وقد بقيت في المكان مع الوهم بأن الرب سيضع أحد هذه الأحجار في مجرفتي».

وقد وصلت هذه المرأة ذات الوجه الأسمر بفعل أشعة الشمس في نهاية السبعينيات إلى موزو في منطقة بوياكا شرق كولومبيا، وهي قرية في سلسلة جبال الأنديس تصنف عاصمة عالمية للحجر الأخضر بفضل جودة أحجارها.

حينها كان يحظر على النساء النزول إلى أنفاق المناجم لأن العمال في هذه المواقع كانوا يتهمونهن بجلب سوء الطالع.

وتروي ماريا لويزا دورانسه البالغة من العمر 39 عاما والمكلفة الأعمال الاجتماعية في شركة «مينيريا تكساس كولومبيا» (ام تي سي) العملاقة في القطاع التي تضم 800 موظف «كانوا يقولون إن أحجار الزمرد تحتجب كلما دخلت نساء المنجم».

وفي كل يوم، منذ أكثر من ثلاثين عاما، تنتعل روزالبا حذاءيها المطاطين وتلتحق بالعشرات من زملائها المعروفين باسم «غواكيروس» أي (صيادي الكنوز) ممن يسبرون قاع نهر لاس انيماس.

وكانت الأحجار الكريمة في موزو تثير الدهشة لدى الحضارات في العصر ما قبل الكولومبي. وخلال فترة غزو أمريكا، كان الإسبان يبيعون منها وصولا إلى بلاد الفرس كما أن أقساما كاملة من الجبل كانت تدمر بالمتفجرات في القرن العشرين.

وتمثل كولومبيا مع زامبيا أحد ابرز منتجي الزمرد في العالم. وقد صدر البلد الأمريكي الجنوبي ما قيمته 148 مليون دولار من هذه الأحجار الكريمة في 2016 وفق الوكالة الوطنية للمناجم.

وتقول بلانكا بويتراغو (52 عاما) : هم يقرضوننا المال وعندما نجد شيئا يأخذونه منا. لكني لم أقع على شيء منذ زمن طويل، ولم أحصد يوما أكثر من مئتي الف بيزوس إلى خمسمئة ألف (66 دولارا الى 160)

وفي 2015، ألغت السلطات المحلية الحظر على عمل النساء في المناجم في تحد للخرافات الذكورية السائدة في هذا المجال. لكن على غرار زميلات كثيرات، حال تقدم هذه الأم لخمسة أولاد في السن من دون حصولها على وظيفة قانونية في القطاع.

سايدا كانيزاليس ابنة الأربعين عاما أصبحت مشرفة أمنية في «ام تي سي» وهي الوحيدة التي تشغل منصبا مماثلا، إلى جانب 17 رجلا في شركة تستحوذ النساء على 10 ٪ من مراكزها.

وتقول هذه الخبيرة في المراقبة الإلكترونية التي كانت تجني 1.8 مليون بيزوس (نحو 600 دولار) في بوغوتا وباتت تكسب ثلاثة أضعاف هذا المبلغ «دخول النساء كان تحديا (…) لكني أظن أني نجحت في مواجهته».

وتنزل سايدا الشقراء الى عمق 140 مترا وسط حرارة بدرجة 35 مئوية ورطوبة نسبتها 90 ٪ للإشراف على استخراج الزمرد.