﻿ تكليفات من السيسي لخفض معدل مواليد مصر

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: اعتاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث عن ضرورة خفض عدد المواليد، متهما الزيادة السكانية بأنها سببا في انهيار الاقتصاد وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف الدكتور طارق توفـــيق نائب وزيـــر الصحة، في تصريحات صحافية عن ثلاث تكليفات أصدرها السيسي لخفض عدد المواليد تمثلت في توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في نشــر مقدمي الخدمة خاصة الطبيبات والرائدات الريفيات، وعمل توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لرفع وعى المواطنين بضرورة.

وأوضح نائب وزير الصحة، أن التكليف الأول الذي أصدره السيسي، هو إنشاء وحدة لتنظيم الأسرة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة عالية للمصريين خاصة القرى والمناطق الريفية

والعشوائيات، والثاني الوصول لمتلقي الخدمة أينما كان والوصول لتلبية احتياجات السيدات غير المتوفرة من وسائل تنظيم الأسرة، والتكليف الثالث إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية وسنصل بالخدمة إلى أعماق القرى والنجوع والعشوائيات مع وضع حوافز لمقدمي الخدمة خاصة الطبيبات، وأنه سيكون هناك تحسنًا في الرسائل الصحية، بالإضافة إلى زيادة عدد الرائدات الريفيات وتدريبهن على تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية في جميع وسائل الإعلام وخاصة القنوات الإقليمية والفضائيات واسعة الانتشار .

وأشار الدكتور طارق توفيق، عن أن خطة الوزارة تهدف لخفض معدلات المواليد من 2.6 مليون إلى 2 مليون طفل خلال 24 شهرًا، أي بما يعادل 600 ألف مولود خلال العامين المقبلين، وإلى تحسين الخصائص السكانية للمناطق التي تزيد فيها نسبة مواليد سنويًا، وتحسين الخصائص السكانية يعنى رفع مستوى التعليم وتوفير الخدمة الصحية وخفض نسب الإعالة وإتاحة فرص عمل كثيرة فالتعليم حاليًا ليس له مردود لأن أولياء الأمور يعلمون أولادهم وهم يعرفون انهم لن يجدوا فرص عمل مطلقا إلا بصعوبة، وبالتالي هناك تسرب من التعليم وانتشار للفقر وانخفاض التوعية فتوفير فرص العمل يجعل المجتمع أكثر إنتاجا فخفض المواليد يوفر موارد مالية كبيرة يمكن استغلالها في تطوير التعليم والصحة.

واعتاد السيسي الحديث عن ضرورة مواجهة النمو السكاني، وقال في تموز/يوليو الماضي، خلال افتتاح مؤتمر الشباب، إن مواجهة النمو السكاني مهمة لتوفير فرص عمل وتعليم جيد وصحة جيدة، مشيرا إلى أن عدد سكان بعض الــــدول الأوروبية كما هو منذ 30 سنة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي، أن عدد سكان مصر زاد على 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من 9 ملايين منهم في الخارج، وإن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 أبريل هذا العام 94 مليونا و798827 نسمة وإن عدد المصريين المقيمين في الخارج بلغ 9 ملايين و470674 نسمة.