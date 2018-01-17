﻿ تعذيب خادمة يثير غضب الرأي العام المغربي

الرباط ـ «القدس العربي» من فاطمة الزهراء كريم الله: برغم مصادقة الحكومة المغربية والبرلمان على القانون المحدد لشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين، الذي بات يوفر حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات. مازال مسلسل الاستغلال وتعرض عاملات البيوت إلى الأذى مستمرا، إذ تعرضت خادمة تعمل لدى إحدى الأسر في مدينة المحمدية جنوب الدار البيضاء لشتى أنواع التعذيب على يدي مشغلتها.

وكشفت أمينة خالد، عن جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية، أن الفحوص الطبية التي خضعت لها الشابة المعنفة التي تبلغ 22 سنة، أثبتت تعرضها لكسور قديمة في الظهر والرجلين. وإن « نتائج التقرير الطبي أكدت أن لطيفة كانت تعاني من التعذيب منذ مدة طويلة، إذ تبين أنها مصابة بكسور في عدة مناطق من جسدها، كما أن حالتها النفسانية جد متدهورة».

وأضافت إن الحالة الصحية المزرية للشابة استدعت خضوعها لعملية جراحية، الثلاثاء، لإزالة التكبدات الدموية التي تعرضت لها، مضيفة أن « لديها تكبد دموي في الكبد والكُلى والرجلين سبب لها آلاما شديدة وأفقدها القدرة على التحرك، كما أنه لم يتم بعد التأكد من إمكانية تعرضها للاستغلال الجنسي، لكن من الضروري إخضاع لطيفة لفحص طبي لمعرفة هل تعرضت للاغتصاب والتعذيب الجنسي».

وأثار الحادث غضب الرأي العام المغربي، وأعاد الحديث عن القانون المتعلق بهذا الخصوص وعن مدى قدرته على حماية هذه الفئة من المواطنين، وتساءلت الناشطة المغربية في مجال حقوق الإنسان، على صفحتها:» ماهي العقوبة التي تستحقها المشغلة التي عرضت خادمتها العشرينية لأبشع أنواع التعذيب والحرق؟ الي متى قوانين على الورق وغير زجرية ؟ إلى متى الضعيف يهان و يكون الزمن والعبد عليه ؟ نحن نطالب بأن تنال الجانية أقصى العقوبة و كل من كان على علم بهده الجريمة و لم يقدم العون والمساعدة».