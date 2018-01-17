السيسي يقدم كشف حساب عن فترة رئاسته الأولى

القاهرة: قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر، الأربعاء، كشف حساب عما تم إنجازه في فترته الرئاسية الأولى واصفا ما تحقق على صعيد الاقتصاد بـ”الطفرة غير المسبوقة” حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة.

وجاء في البيان نقلا عن السيسي الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران 2014 “على مدار فترة مسؤوليتى حققنا طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية”.

ويأتي هذا المؤتمر وسط توقعات بأن يقوم السيسي باعلان الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستنعقد في مارس/آذار القادم.

وقد لا يجد السيسي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح للانتخابات إذ يخلو المشهد السياسي من منافس حقيقي له خصوصا مع تفكك قوى المعارضة ووجود خلافات كبيرة بينها ما يمنعها من تقديم مرشح واحد.

وقال السيسي في المؤتمر الذي عقد تحت اسم “حكاية وطن” وبثّه التلفزيون الرسمي “لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهى من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد وهو رقم قياسى غير مسبوق لأى دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه”.

وتابع “كان لهذه المشروعات الأثر الأكبر فى اختفاء ظاهرة قوارب الموت التى كانت تحصد حياة المئات من زهرة شبابنا غرقا فى رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط”.

ومن ضمن المؤشرات التي استعرضها الرئيس المصري في كشف الحساب ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.

كذلك أشار إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

وأوضح السيسي أن معدلات البطالة انخفضت من 13.4 في المئة إلى 11.9 في المئة.

كما أشار الى إن معدلات التضخم انخفضت من 35 في المئة إلى 22 في المئة خلال الشهر الحالي.

وكان السيسي (65 عاما) صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه سيقدم كشف حساب “ثم نرى رد فعل الشعب”.

(أ ف ب)