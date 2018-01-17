البنتاغون يقول إنه لا ينشئ جيشا أو”حرس حدود” في سوريا

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء إنها لا تنشئ جيشا جديدا أو قوة حرس حدود نظامية في سوريا بعد أن أبدت تركيا رد فعل غاضبا على خطط الولايات المتحدة لتدريب مقاتلين بينهم أكراد سوريون على الأمن الداخلي.

وقال البنتاجون في بيان “تواصل الولايات المتحدة تدريب قوات أمن محلية في سوريا. يهدف التدريب إلى تحسين الأمن للنازحين العائدين إلى مناطقهم المدمرة”.

وأضاف “هذا ضروري أيضا حتى لا يعاود داعش الظهور في المناطق المحررة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة. هذا ليس جيشا جديدا أو قوة حرس حدود نظامية