ماكرون يشيد بـ”السلوك البناء” للمعارضة السورية بجنيف

باريس: اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء، بـ”السلوك البناء” للمعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف، وذلك بعد استقباله وفداً من المعارضة في قصر الاليزيه.

وافاد بيان صادر عن الاليزيه بان ماكرون “اشاد بعمل الهيئة العليا (السورية) للمفاوضات، وجدد دعم فرنسا لمعارضة سورية موحدة”.

كما “اشاد بالسلوك البناء للمعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف 8 وشجعها على مواصلة جهودها خلال جولة المفاوضات المقبلة” بحسب البيان.

واستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه وفدا من المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري.

وتابع بيان الاليزيه ان “فرنسا ستواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من اجل التقدّم نحو عملية انتقال سياسي شاملة في سوريا” برعاية الامم المتحدة.

واعلنت الامم المتحدة الاربعاء انها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في فيينا الاسبوع المقبل، قبل ايام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول سبل انهاء الحرب.

وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 كانون الثاني/يناير في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 من الشهر نفسه في محاولة لايجاد تسوية للنزاع السوري المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الامم المتحدة ان المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا “يتوقع ان تحضر الوفود الى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه”. (أ ف ب)