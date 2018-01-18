تواصل الإحتجاجات في جرادة المغربية

الرباط: تواصلت حركة الاحتجاج الاجتماعي في مدينة جرادة المغربية الاربعاء، بحسب ما افادت السلطات المحلية وناشطون، على الرغم من خطة للاستجابة للمطالب الشعبية كانت أعلنت عنها السلطات.

واظهرت صور نشرت على صفحة تعود لناشطين على فيسبوك، تجمعاً لحشد من المتظاهرين في ساحة جرادة المركزية.

وما زال المتظاهرون في حالة من التعبئة وفقاً لناشطين. غير ان السلطات المحلية التي اكدت خروج تظاهرة الاربعاء، تقول ان اعداد المتظاهرين تتراجع.

وكانت السلطات المغربية قد اعلنت الثلاثاء عن خطة طارئة للاستجابة لمطالب سكان جرادة (شمال شرق)، المدينة المنجمية سابقاً والتي كانت شهدت احتجاجات اجتماعية نهاية 2017.

وتهدف الخطة بحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية “للاستجابة للانتظارات العاجلة لسكان اقليم جرادة” وتشمل فاتورتي الماء والكهرباء واحداث فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة وتعزيز خدمات الصحة.

وكانت المدينة شهدت تظاهرات اثر وفاة شقيقين في حادث نهاية كانون الاول/ديسمبر 2017 عندما كانا يحاولان بشكل غير قانوني استخراج الفحم من منجم مهجور.

وكان تم ارسال وفد وزاري للمدينة بداية كانون الثاني/يناير 2018 لتهدئة التوتر لكن من دون التوصل الى اقناع المحتجين الذين واصلوا المطالبة بـ”مشاريع تنمية ملموسة” ونظموا عدداً من المسيرات. (أ ف ب)