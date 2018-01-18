استشهاد فلسطيني بغارة إسرائيلية في الضفة الغربية

رام الله: قال مسؤولون صحيون فلسطينيون وسكان، إن فلسطينياً على الأقل استشهد في غارة شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة جنين في الضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق على الواقعة التي يحظر الإدلاء بتصريحات عنها بأمر عسكري. وقال سكان في جنين إن دوي إطلاق نار سمع في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد يدعى أحمد جرار وهو عضو في حركة حماس وابن القيادي البارز في الحركة الشهيد نصر جرار الذي قتلته القوات الإسرائيلية عام 2002.

وتبحث القوات الإسرائيلية عن قتلة الحاخام رازيل شيفاه، وكان يقيم بموقع استيطاني قرب بلدة نابلس الفلسطينية، الذي أصيب بالرصاص في سيارته خلال هجوم في التاسع من يناير كانون الثاني.

وزاد التوتر بالمنطقة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومنذ ذلك الحين استشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينياً وإسرائيلي واحد.

وأثار إعلان ترامب احتجاجات واشتباكات عنيفة في الضفة الغربية وعلى حدود إسرائيل وغزة.

وانهارت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بقيادة الولايات المتحدة عام 2014. وسعت إدارة ترامب لإحيائها لكن جهودها لم تحرز تقدماً حقيقياً. ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المنطقة من 20 إلى 23 يناير/ كانون الثاني.(رويترز)