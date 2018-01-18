السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن

الرياض: اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً في سماء نجران أُطلِق من اليمن.

ويهدد الحوثيون مراراً باستهداف العمق السعودي والمدن التي تنطلق منها الطائرات المقاتلة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

والشهر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي، أثناء اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما أكدت السعودية اعتراض الصاروخ وتدميره.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استهدف الحوثيون مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي، بينما قالت قيادة التحالف العربي إنه جرى اعتراض الصاروخ وسقط في منطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد.

ويعد الصاروخ الذي تم الإعلان عنه اليوم هو الرابع خلال الأسبوعين الأخيرين والخامس منذ بداية العام. (د ب أ)