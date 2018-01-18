ترامب يعلن عن الفائزين في “جائزته للأخبار المزيفة” لعام 2017

واشنطن: واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام، حيث أعلن الأربعاء عن الفائزين في بجوائز الأخبار المزيفة لعام 2017.

ونشر ترامب رابطاً على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يحتوى على قائمة لـ11 تقريراً يستحقوا لقب ” أخبار مزيفة “. ولم يتسن الاطلاع على قائمة الفائزين، التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرئيسي للحزب الجمهوري في بادئ الأمر بعدما تعطلت الصفحة بسبب الإقبال الشديد .

وشملت القائمة تقارير من شبكات نيويورك تايمز وايه بي سي وسي إن إن وتايم وواشنطن بوست ونيوزويك، التي وصفها ترامب في الماضي بأنها أمثلة على الإعلام غير المحايد والخاطئ.

وجاء في المرتبة الـ11 في القائمة ” التواطؤ الروسي” في إشارة إلى التواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية 2016. ووصفت قائمة الجوائز هذه القصة ” بالخدعة الأكبر التي تعرض لها الشعب الأمريكي”.

مع ذلك، بعد فترة قصيرة من نشر رابط الجوائز، أشاد ترامب بوسائل الإعلام، وقال ” هناك الكثير من الصحافيين الذين احترمهم والكثير من الأخبار الجيدة التي يفخر بها الشعب الأمريكي”.

ويذكر أن ترامب قد أعلن أنه سوف يعلن الجوائز في الثامن من كانون ثان/يناير الجاري، ولكنه بعد ذلك أرجئ الموعد إلى 17 .

وكان ترامب قد انتقد أكثر من مرة المؤسسات الإعلامية الكبرى على خلفية تغطيتها لفترة رئاسته. (د ب أ)