انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “الأزهر العالمي لنصرة القدس″

القاهرة: انطلقت الخميس فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.

وتتضمن الجلسة الأولى، وعنوانها “استعادة الوعي بقضية القدس″، ويديرها الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، أربعة محاور: الأول هو “الدور السياسي في استعادة الوعي”، ويتحدث فيه السفير مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني الأسبق، والدكتورة فاديا كيوان، المدير السابق لمعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في لبنان، والدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية السابق.

ويناقش المحور الثاني موضوع “المركز القانوني الدولي للقدس″، ويتحدث فيه الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية المصري الأسبق، والدكتور ياسين العيوطي، أستاذ القانون الدولي والخبير بالأمم المتحدة. ويدور المحور الثالث للجلسة حول “الدور الثقافي والتربوي”، ويتحدث فيه الأستاذ فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار، وفضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر.

ويناقش المحور الرابع “الدور الإعلامي في استعادة الوعي”، ويتحدث فيه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، والأب عبده أبو كسم، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام (بيروت)، والدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية – المغرب.

وعقب انتهاء الجلسة الأولى، ترفع أعمال المؤتمر لاستراحة قصيرة، تبدأ بعدها الجلسة الثانية، وعنوانها “المسؤولية الدولية تجاه القدس″.

وانطلقت فعاليات “مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس″ أمس في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحشد كبير من كبار الشخصيات السياسية والدينية ورجال الفكر والثقافة، يمثلون 68 دولة. (د ب أ)