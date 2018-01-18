الجيش التركي يستعد للتدخل في منطقة عفرين شمالي سوريا

اسطنبول: تلقت القوات التركية على طول الحدود مع سوريا، أوامر بالاستعداد لتدخل محتمل في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد بريف حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بوصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا.

وكان اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عُقد أمس وانتهى بالتأكيد على أن تركيا ستتخذ إجراءات “فورية” و”حاسمة” لحماية نفسها من الأخطار القادمة من سوريا.

وذكرت الأناضول أن الجيش التركي رد الخميس على مصادر نيران أطلقتها الوحدات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري من مواقع سيطرته في شمال سوريا باتجاه الأراضي التركية.

في غضون ذلك، نفى التحالف الدولي، الذي تقود الولايات المتحدة، الأنباء التي تحدثت عن عزمه تشكيل قوة حدودية جديدة شمال سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

وكانت تركيا أبدت اعتراضاً قوياً على تشكيل هذه القوة. وتتهم تركيا الوحدات الكردية وقسد بأنهما الذراع السورية لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” التي تصنفها تركيا منظمة انفصالية إرهابية.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم :”لن نسمح أبداً بتشكيل جيش إرهابي على حدودنا الجنوبية … والبيانات المتناقضة من الإدارة الأمريكية تدل على الارتباك الذهني، إلا أن عزم تركيا واضح”. (د ب أ)