كتاب ينتقد ترامب يتحول إلى عمل تلفزيوني

لوس أنجليس: قالت مطبوعات تصدر في هوليوود، إن كتاب “نار وغضب” للمؤلف مايكل وولف الذي ينتقد بشكل لاذع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحول إلى عمل تلفزيوني.

وذكرت مجلتا فارايتي وهوليوود ريبورتر أن شركة إنديفر كونتنت للترفيه في هوليوود، اشترت حقوق الكتاب الذي حقق أعلى المبيعات وتعتزم تحويله إلى مسلسل تلفزيوني.

وسيقوم وولف مؤلف الكتاب بدور المنتج التنفيذي للمسلسل الذي سيباع لعدة شبكات تلفزيونية. ولم تحدد بعد أسماء الممثلين الذين سيشاركون في العمل أو موعد عرضه لكن هذا الإعلان أثار تكهنات عن أسماء الممثلين الذين سيقومون بأدوار شخصيات رئيسية في البيت الأبيض.

ويصور كتاب “نار وغضب” حالة من الفوضى في البيت الأبيض في العام الأول الذي أمضاه ترامب في الرئاسة استناداً إلى لقاءات مكثفة أجراها مع ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق لترامب وآخرين.

وبيعت أكثر من 28 ألف نسخة من الكتاب في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول لصدوره وفقا لمؤسسة ان.بي.بي بوكسكان.

وصدر الكتاب في الخامس من يناير كانون الثاني ويصف ترامب بأنه شخص أحمق غير مستقر وغير مؤهل لتولي الرئاسة. ورد ترامب على تويتر قائلاً إن وولف “فاشل يلفق قصصاً من أجل أن يبيع هذا الكتاب الممل البعيد تماماً عن الحقيقة”. (رويترز)