النظام السوري: الوجود العسكري الأمريكي في سوريا اعتداء على السيادة

بيروت: قالت وزارة خارجية النظام السوري الخميس، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا “غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية”.

وجاء بيان الوزارة رداً على كلمة ألقاها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء أشار فيها إلى أن القوات الأمريكية قد تبقى في أجزاء من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأضاف البيان “الجمهورية العربية السورية ستواصل حربها دون هوادة على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها حتى تطهير كل شبر من التراب السوري الطاهر من رجس الإرهاب وستواصل العمل بنفس العزيمة والتصميم حتى تحرير سوريا من أي وجود أجنبي غير شرعي”.

ولمح تيلرسون إلى وجود عسكري مفتوح المدة في إطار استراتيجية أوسع لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية وتمهيد الطريق دبلوماسياً لرحيل بشار الأسد في نهاية المطاف وتحجيم نفوذ إيران.

ولدى الولايات المتحدة قوات قوامها نحو ألفي جندي في سوريا نشرتها في إطار حملة يشنها تحالف تقوده واشنطن على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بيان وزارة الخارجية السورية إن حكومة النظام السوري “ليست بحاجة إلى دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار لأن هذا الدولار ملطخ بدماء السوريين وهي أصلاً غير مدعوة للمساهمة في ذلك لأن سياسات الإدارة الأمريكية تخلق فقط الدمار والمعاناة”.(رويترز)