قطر: أخطرنا مجلس الأمن والأمين العام بشأن اختراق الإمارات لأجوائنا

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: قالت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة إن الدوحة قامت بإخطار مجلس الأمن خلال الأيام الماضية حول خروقات القانون الدولي التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في حادثة اختراق الطائرة الحربية الإماراتية للأجواء القطرية.

وفي تصريح على هامش اجتماع مشاورات الدوحة لاستدامة السلام المنعقدة بالدوحة يومي 18 و19 كانون الثاني/ يناير الجاري، قالت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني: “لقد أخطرنا في رسالتين منفصلتين كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول الخروقات التي تعرضت لها الأجواء القطرية من قبل الإمارات العربية المتحدة، وسنتابع كافة الإجراءات المطلوبة في الأيام القادمة”.

ونوهت إلى أن “قطر بذلت كل الجهود لتبين للعالم من خلال تعاملها مع الأزمة على أننا دولة تتمتع بقيادة حكيمة، بالموازاة مع دعمنا القوي لجهود الوساطة الكويتية”.

وتأتي تصريحات الشيخة علياء آل ثاني، في وقت أعلنت فيه الإمارات أنها ستقدم إلى مجلس الأمن أدلة على اعتراض طائرة حربية قطرية لطائرة مدنية إماراتية، وهو الاتهام الذي سارعت قطر لنفيه فوراً، بالإضافة الى نفي القيادة المركزية للقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة العديد العسكرية بالدوحة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر والإمارات العربية تصعيداً لافتاً خلال الأيام الماضية، منذ إعلان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن أبو ظبي ساومت قطر لتسليم زوجة معارض بحريني فرّ إلى الدوحة ومنها إلى لندن عام 2013، بالاضافة الى حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الإماراتية لعدد من المعارضين السياسيين.

واشتدت حدة الحرب الكلامية بين البلدين، مع شكوى تقدمت بها قطر لاحقاً بشأن اختراق طائرات حربية إماراتية للأجزاء القطرية على مرتين، توعدت على إثرها بالرد على أي اختراق آخر مستقبلاً.

ثم جاءت حادثة اعتقال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني في أبو ظبي، لتضاعف من حدة التراشق بالاتهامات بين البلدين، قبل أن يخلى سبيله، متوجهاً إلى الكويت حيث يتلقى العلاج بالمستشفى العسكري، إلى حين تحديد وجهته النهائية، كما صرح به نجله لـ”القدس العربي” سابقاً.