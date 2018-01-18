الملك يقطع عطلته ويعود للرباط لدفن عمته

“القدس العربي”: أفادت مواقع اخبارية، ان الملك المغربي محمد السادس قطع عطلته الصيفية التي انطلقت مباشرة بعد الانتهاء من احتفالات عيد العرش، وعاد الى الرباط من أجل الاشراف على مراسيم دفن عمته الاميرة للا فاطمة الزهراء التي وافتها المنية صباح الأحد بتطوان.

وكان الملك قد وصل لمدينة الحسيمة قادماً اليها من تطوان، حيث كان ينتظر ان يقضي أياماً هناك.

ونعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة الأحد، “الأميرة للا فاطمة الزهراء كريمة الملك الراحل محمد الخامس، وشقيقة الراحل الحسن الثاني، وعمة الملك محمد السادس″.