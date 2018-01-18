10 طرق للتغلب على النعاس أثناء العمل

الوصفة الأسهل لتطرد النعاس هي احتساء فنجان قهوة أو مشروب ساخن من الإسبرسو، غير أن البعض قد لا يفضل المنبهات لما لها من آثار جانبية عديدة.

إليكم بعض الطرق الطبيعية التي حتماً ستساعد في طرد النعاس:

الرياضة

إذا راودك النعاس، خذ فاصلاً قصيراً (10 دقائق) ومارس رياضة الجري في المكان. لا تجعل الرياضة عنيفة منهكة، وإنما مجرد الركض “الخفيف” في المكان .

فذلك كفيل بأن يجعل الدم يتدفق بقوة إلى خلايا الدماغ حاملاً معه كمية وفيرة من الأكسجين ليطرد بقايا النعاس التي قد تشعر بها .

فيديو مضحك

من أهم أسباب النعاس الإحساس بالملل. في المرة القادمة التي يداهمك فيها النعاس ابحث عن احدى المقاطع المضحكة على اليوتيوب. واضحك من أعماق قلبك وما هي إلا 10 دقائق لتستعيد نشاطك وقدرتك على مواصلة العمل .

التواصل

اتصل بإحدى الأصداقاء وشاركه المواقف أو الطرائف أو تبادلا لأحادبث السياسية أو الرياضية. وهذا كفيل بتنشيط العقل ليفكر في أمور جديدة وكأنك تعطيه فاصلاً قصيراً ليعاود نشاطه ويطرد النعاس .

الماء الباردة

بمجرد أن تغسل وجهك ويديك بالماء البارد ستجد أنك استعدت حيويتك ونشاطتك وصرت قادراً على مواصلة الإنتاج .

الموسيقى

استمع إلى تلك الأنواع ذات الإيقاع السريع الراقص. لا بأس بأن تغلق عليك غرفتك وتتخيل نفسك نجم من نجوم الشاشة، وتفاعل مع الموسيقى وماهي إلا دقائق ليطرق النشاط بابك.

الحلوى

لم لا تتناول قليلاً من الحلوى التي تحب، فهي تحوي العديد من سكر الجلوكوز والذي يعد الغذاء الأول لخلايا الدماغ وأنسجته .

القيلولة

إن لم تنجح الطرق السابقة حاول أن تأخذ وقتاً مستقطعاً للقيلولة لا يتجاوز الـ 20 دقيقة. وحينها ستشعر بمزيد من النشاط وكأنك استيقظت للتو بعد 6 ساعات.