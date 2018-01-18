مسحوق أبيض ورصاصة في رسالة إلى وزير اللجوء البلجيكي

بروكسل: عثرت السلطات البلجيكية، الخميس، على ظرف أُرسل إلى مكتب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكين، يحتوي على مسحوق أبيض ورصاصة.

وأثار الظرف مخاوف الحكومة للاشتباه باحتوائه على مادة “الجمرة الخبيثة”، حسب صحيفة “VTM Nieuws” المحلية.

وبسبب التدابير الأمنية، اضطر رئيس وزراء البلاد، تشارلز ميشيل، إلى مغادرة مكتبه ببروكسل. وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية في محيط مبنى وزارة اللجوء والهجرة.

وتدرس الفرق الخاصة المسحوق الأبيض قبل إعلان طبيعته.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف تظاهروا، في وقت سابق الخميس، ضد سياسة فرانكين حول اللاجئين السودانيين بالبلاد.

وشارك في المظاهرة العديد من منظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان، وطالبوا فرانكين بالاستقالة، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات “العدالة للاجئين”، و”اللجوء ليس جريمة”.

(الأناضول)