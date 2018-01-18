﻿الفصائل تشيد بـ «معركة جنين» وتدعو لـ «يوم غضب» ولاستمرار المقاومة وتطوير الانتفاضة

غزة ـ «القدس العربي»: أشادت الفصائل الفلسطينية بالمواجهات المسلحة التي خاضها الشاب الفلسطيني أحمد إسماعيل جرار، مع قوة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية قبل استشهاده، واعتبرته استمرارا لـ»خيار المقاومة»، ودعت لأن يكون اليوم الجمعة «يوم غضب» جديدا في وجه الاحتلال.

وقال فوزير برهوم الناطق باسم حركة حماس «إن كل المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها على الضفة، تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار أبطال معركة جنين على مواصلة الطريق». وأشاد بالمقاومين الذين قال إنهم «واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار».

وأكد داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الدماء التي سالت في مخيم جنين «شكلت ملحمة بطولية رفضاً للإذعان والاستسلام ووقوداً لإشعال الانتفاضة المتواصلة»، مشددا على أن «دماء الشهداء لن تذهب هدراً». وأشاد بالمقاومين «الضاغطين على الزناد»، في الضفة وقطاع غزة، ودعا الفلسطينيين لأن يكون اليوم الجمعة هو «يوم غضب وتصعيد» في وجه الاحتلال، للتأكيد على ان الشعب الفلسطيني «لن يستسلم».

وأثنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على شهيد معركة جنين، وقالت إنه «رسم معالم استراتيجية حرب التحرير لشعبنا الفلسطيني كأسلوب ومنهج ثابت في إطار المواجهة المستمرة مع هذا العدو الفاشي المجرم». وأكدت أن «موقعة جنين» التي سبقتها عملية نابلس «كسرت نظرية الأمن الصهيونية وحققت استراتيجية الردع الشعبية على جرائم الاحتلال».

وجددت الجبهة دعوتها لضرورة استمرار الانتفاضة وتطويرها وتحويلها إلى «نمط حياة يومي» تستخدم فيها كل أنواع وأشكال وأساليب النضال، باعتبارها «خياراً ناجعاً في حشد طاقات شعبنا بما يجعل الاحتلال مشروعاً خاسراً على جميع النواحي». ودعت الجماهير الفلسطينية للقيام بـ «إجراءات عاجلة» لحماية المقاومة والمقاومين لتجنيبهم مطاردة وملاحقة واستهداف الاحتلال، ومن بينها نزع الكاميرات التي يستخدمها الاحتلال لتعقب حركة المقاومين الملاحقين. وقالت إن العملية تستوجب تخليص الحالة الفلسطينية من «الشوائب وأوحال الحالة المراهنة» على اتفاق أوسلو.

وقالت لجان المقاومة في فلسطين «إن الاشتباك البطولي واستبسال المقاومين في جنين يؤكد على تجذر خيار المقاومة والجهاد ضد الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في الضفة المحتلة». وأكدت أن ما حدث في جنين «يشكل نبراساً لأجيال التحرير التي ستدوس الاحتلال وتقلعه من أرضنا المحتلة»، مشددة على تمسك الضفة الغربية بـ «المقاومة إيماناً بأنها السبيل الأجدى لردع الاحتلال وإبطال مؤامرة التهويد وتصفية القضية الفلسطينية»، ودعت لجان المقاومة لـ «توسيع دائرة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه».

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، على ضرورة الاستمرار في «خيار الانتفاضة والمقاومة» والعمل على تطويرها «وصولاً إلى مقاومة شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى رحيله عن الأرض والقدس». ودعت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لـ «رفع قيودها عن المقاومة الفلسطينية»، وطالبت كذلك السلطة الفلسطينية بـ»مغادرة مربع المفاوضات العبثية وطي صفحة أوسلو السوداء».

وأكدت حركة المقاومة الشعبية، أن ما حدث في مخيم جنين، يؤكد على أن خلايا المقاومة في الضفة قوية ولها حضور وعمل نوعي»، لافتة كذلك إلى أن «ظروف الملاحقات الأمنية للعدو والتنسيق الأمني يشكل حالة الضعف الميداني الحالي».