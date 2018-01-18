﻿هوس وحب عبد الناصر ما زال يشغل فلسطينيي 48

الناصرة – «القدس العربي»: صادفت قبل أيام الذكرى المئة لمولد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكنه ما زال يشغل فلسطينيي الداخل ممن تأثروا به وبمشروعه المناهض لإسرائيل، فسموا أولادهم باسمه ونظم بعضهم مهرجانا في الناصرة تكريما لذكراه. من هؤلاء النائب جمال زحالقة أحد قادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي روى لـ «القدس العربي «بعض ذكريات والده المرتبطة بهذا الموضوع.

ويقول إنه بعد ميلاده قبل 63 عاما بأيام، وبعد أن شاع في القرية نبأ إطلاق اسم جمال على المولود الجديد، استدعى الحاكم العسكري في المنطقة والده للتحقيق معه، وواجهه بتهمة إطلاق اسم «قومي متطرف» على ابنه. وقال إن الحاكم العسكري كان يهوديًا من أصل عراقي أجاد الكلام بالعربية أكثر من العبرية، وقال لوالده بلهجة عراقية «لماذا تسمي ابنك بهذا الاسم؟… لماذا تطلق عليه اسمًا قوميًا متطرفًا، اسم شخص يريد تدمير اسرائيل؟… ألا تخشى على مستقبل ابنك وتعامل الدولة والمجتمع اليهودي مع شخص اسمه جمال؟… أنا لا أنصحك فقط، بل آمرك بتغيير الاسم وامنحك حرية اختيار اسم آخر، وهناك أسماء كثيرة بالعربية. ما رأيك مثلا في أسماء مثل صدّام وجاسم وعلام؟».

أبو جمال

لافتا الى أن والده لم يطلق عليه اسم جمال بسبب عبد الناصر، بل لأن أصدقاءه، قبل عام 1948، أطلقوا عليه اسم «أبو جمال» كما هي عادة الشباب الفلسطيني وقتها. وتابع «رغم شعوره بالخوف من عقاب الحاكم العسكري، الذي كانت لديه صلاحيات واسعة ومن أهمها «قطع الرزق» عن طريق عدم منح «تصريح عمل»، إلّا أنه لم يغيّر الاسم لأن ذلك في العرف الاجتماعي خيانة للأصدقاء».

ويستذكر زحالقة أن اسم جمال بدأ بالانتشار السريع والواسع ولم يعد بإمكان الحاكم العسكري محاربة الاسم، لكنه استمر في اعتبار إطلاق هذا الاسم على أي مولود عملًا عدائيًا للدولة ودليلًا على خطورة ما يحدث في صفوف فلسطينيي الداخل . كما يستذكر أنه خيّم شبح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على إسرائيل كخطر من الخارج أساسًا، لكنه خيّم عليها كخطر داخلي من خلال تأثيره وتأثير نهوض الفكرة القومية العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي على فلسطينيي 48 وعلى وعيهم وعلى مشاعرهم ووجدانهم، والأهم على حراكهم السياسي وهويتهم الوطنية والقومية.

ويشير الى أن فلسطينيي الداخل الذين بقوا في وطنهم بعد النكبة عاشوا تحت حكم عسكري إسرائيلي مباشر منذ عام 1948 حتى عام 1966. بلغ عددهم بعد النكبة 153 ألفًا وارتفع ليصل اليوم إلى 1.5 مليون نسمة. واعتمدت السياسة الإسرائيلية الرسمية سياسة تدجين وتشويه لوعيهم وعملت على إعادة صياغة هويتهم الخاصة والمنفصلة عن شعب فلسطين وعن الأمة العربية تحت مسمّى «عرب إسرائيل» بحيث تكون هويتهم السياسية إسرائيلية كمواطنين «مخلصين» وهويتهم العربية فولكلورية منزوعة من أي بعد وطني وقومي وسياسي. واستعملت إسرائيل الإعلام والمدارس للترويج للرواية الصهيونية بتغييب كامل لكل ما هو فلسطيني، لكن سحر عبد الناصر كان أكبر من مشاريع التشويه الإسرائيلية حتى بلغ حب بعضهم له مرتبة العشق والهوس.

قصة حب

من هؤلاء الشيخ الفلسطيني نايف حبيب الله أحد عشاقه الذي رحل قبل هذه المناسبة، ولم ينتظر في الماضي مناسبات المولد والرحيل فدأب طيلة سنوات على ختم القرآن الكريم كل عام ترحّما على روحه بل يحفظ خطاباته عن ظهر قلب.

الشيخ نايف محمود حبيب الله، أبو محمود (92عاما) من قرية عين ماهل داخل أراضي 48 روى لـ «القدس العربي» قبيل رحيله قبل شهور أن بحر حيفا لا ينطفىء عشقه لعبد الناصر، لافتا كيف ظل وفيا في تخليد ذكراه على طريقته، مستذكرا أفعاله وأقواله. وعدّد الشيخ نايف الأسماء التي خلعها على أبنائه وأحفاده:عبد الناصر، و(معمر) القذافي، و(محمد) مصدق (الزعيم الايراني)، وأنديرا (غاندي الزعيمة الهندية)، وعبد الحكيم عامر، واحمد بن بلا، وعبد السلام عارف، وسيف الإسلام وغيرها، لكن أحبهم هو من يحمل اسم معشوقه عبد الناصر. ومن هو عبد الناصر بالنسبة لك بجملة واحدة؟ حاولنا تحفيز قدرته على التعبير عن حبه للراحل فقال كالكثير من الفلسطينيين: «هو بمثابة القلب.. حبيب الملايين صورته لم تفارق بطاقة هويتي حتى اليوم أودعها في جيبي بجوار الفؤاد».

الحب الممنوع

لم يكف أبو محمود عن عادته هذه حتى بثمن الحبس، فقد استذكر عملية استجوابه من قبل شرطي إسرائيلي خلال تجوله في الناصرة عام 1969 فقال وقتها «استوقفني الشرطي وطلب بطاقة هويتي فمسه جنون لرؤيته صورة عبد الناصر داخلها فاقتادني لمقر الشرطة بعدما مزّق الصورة فسجنت يومين لاتهامي بـ«الحب الممنوع».. ويسرد أبو محمود تقلبات الحقبة الناصرية وما يلبث يترحم على قائدها ويقول: «يكفيه فخرا أنه أمم قناة السويس عام 1956». وكان أبو محمود العاشق يحفظ خطابات المعشوق وتلا علينا خطابه التاريخي عقب تأميم السويس، وفيه قال: «أيها الأخوة العرب أينما كنتم قناة السويس لم تعد ملكا للعالم إنما هي ملك للمصريين».

وأشار الشيخ نايف الى أنه دأب يوميا على سماع عبد الناصر ومتابعة أخباره عبر جهاز المذياع النادر وقتها، موضحا أنه كان يتّنقل بين «صوت العرب» و«إذاعة الشرق الأدنى» وراديو دمشق حتى حفظ 22 خطابا تاريخيا لناصر. ويتلو الشيخ بلسان ثقيل جراء مرض ألمّ به مؤخرا على مسامعنا بنبرة راديوفونية وكأنه داخل صالة البث، نشرة أخبار من تلك الفترة يستهلها بنبأ لقاء السفير الأمريكي في القاهرة كافي دومنسن مع الرئيس جمال عبد الناصر لتسليمه رسالة من الرئيس أيزنهاور يسأل فيها عن كيفية احتواء الأزمة اللبنانية.

بعد استذكار وقائع أحداث ومؤتمرات مهمة نوه أنه اعتاد كلما سمع عبد الناصر أن يدعو له بالخير والانتصار خاتما دعاءه «الله يحميك».

السادات وحرب أيلول في الأردن

لكن الله لم يحمه، وهذا صديقه الصحافي محمد حسنين هيكل ألمح قبيل رحيله أن السادات قتله بدس السم له في فنجان قهوة.

الشيخ نايف استبعد ذلك مرجحا أن أحداث أيلول الأسود في الأردن قد قتلته، أما خبر الرحيل فكان مفجعا للشيخ أبو محمود في مثل هذا اليوم قبل نحو خمسة عقود ومحفور في ذاكرته. «كنت ألعب الورق مع بعض الأصدقاء ولما جاءني أحدهم ببيان النعي صارخا «عبد الناصر مات» فقدت الوعي».

أبو محمود إمام مسجد قريته في تلك الفترة رغم عدم إنهاء دراسته الابتدائية سارع لتنظيم مسيرة حاشدة كسائر البلدات العربية داخل أراضي48 ، انطلق فيها الأهالي رافعين صور أبو خالد والرايات السوداء مرددين «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله». ومن ضمن مئات القصائد المحفورة في أذهان صديقنا أبو محمود واحدة تلاها بحماس يمتزج بالحرقة، وهي تأبين ارتجله صحافي بريطاني يجيد العربية، ماركيز آدم، مراسل صحيفة «الغارديان» في القاهرة، الذي روعه رحيل عبد الناصر، فكتب قصيدة رثاء بالفصحى بثتها إذاعة صوت العرب واستقرت خالدة في عقله مطلعها:

أهاج قذى عيوني لك افتكارا بهدوء والدموع لها غزارا

وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهارا

الحاجة أم محمود كانت تصغي لرواية زوجها وهي تقول فخورة: تغيب الشمس وتشرق وأبو محمود لا يتوقف عن ترديد القصائد والحكايات. أبو محمود لم يتردد في البوح بأنه أحب زوجته واحترمها بدوافع دينية وأخلاقية، وتقول إنه دللها كثيرا لكنه قسّم حبه مناصفة بينها وبين عبد الناصر، وتعقب أم محمود متوددة بأنها «راضية بنصيبه «، مؤكدة سعادتها بزواجهما رغم مرور سبعة عقود برفقة زوجها، وتتابع «فرحنا بزواج أبنائنا وأحفادنا وأشعر أنني برفقة أبو محمود كزوج حمام وهذا بفضل ربي».