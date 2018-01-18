﻿ريبيري يتطلع إلى تمديد عقده مع بايرن ميونيخ

ميونيخ – د ب أ: أعرب الفرنسي فرانك ريبيري عن أمله بتمديد عقده مع بايرن ميونيخ رغم بلوغه الخامسة والثلاثين من العمر، مؤكدا أنه يستطيع تقديم أعلى المستويات الفنية لعامين آخرين. وقال: «لا أزال أشعر بأنني بخير، لا يزال أمامي عامان أستطيع أن أقدم خلالهما أعلى المستويات». وينتهي عقد ريبيري مع بطل الدوري الألماني نهاية الموسم الجاري، ولكنه لا يزال أحد الأعمدة الرئيسية للفريق بقيادة المدرب يوب هاينكس. وختم ريبيري: «وجودي مهم للغاية للفريق ولحالته المعنوية، الأمر لا يتعلق فقط باللعب داخل الملعب».

شيكاغو فاير يجدد عقد الألماني شفاينشتايغر

شيكاغو – د ب أ: أعلن شيكاغو فاير الأمريكي عن تجديد عقد لاعب الوسط الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتايغر لعام واحد. وانضم شفاينشتايغر (33 عاما) إلى شيكاغو فاير في آذار/مارس الماضي بعد فترة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد. وشارك شفاينشتايغر في 26 مباراة مع فاير ويستعد للبقاء لموسم آخر مع الفريق. وقال شفاينشتايغر: «سعيد للغاية بتمديد عقدي لمواصلة ما بدأته في 2017». وأضاف: «العام الماضي كان لحظة خاصة في مسيرتي، لكن الأمر كان ينقصه الفوز باللقب، ولكنني واثق في قدرتنا على تحقيق مسيرة رائعة في الموسم الجديد من خلال دعم جماهيرنا الرائعة». وأضاف: «أحب هذه المدينة، هذه الرياضة والفوز، أتطلع إلى موسم آخر مع الفريق».

بوردو الفرنسي يقيل مدربه جورفينيك لسوء النتائج

باريس – د ب أ: أعلن بوردو عن إقالة مدربه جوسيلين جورفينيك بسبب تردي نتائج الفريق في الدوري الفرنسي. ودفع جورفينيك الثمن بعد تحقيق الفريق انتصارين فقط في آخر 13 مباراة، حيث جاء المسمار الأخير في نعشه من خلال الهزيمة أمام كان صفر/2 الثلاثاء. ويحتل بوردو المركز الثالث عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط. وتولى جورفينيك تدريب بوردو في 2016 لكن باقالته سيتولى مساعده ايريك بيدو المسؤولية بشكل مؤقت.

بينيفينتو الإيطالي يعير شيشيرتي ويستعير ديوريسيتش

روما – د ب أ: أعلن بينيفينتو الإيطالي عن إعارة مهاجمه اماتو شيشيريتي حتى نهاية عقده لفريق بارما. وأوضح: «بينيفينتو يعلن عن انتقال اماتو شيشيريتي إلى بارما حتى 30 حزيران/يونيو 2018». ومن ناحية أخرى تعاقد بينيفينتو مع لاعب الوسط الصربي فيليب ديوريسيتش على سبيل الإعارة من سامبدوريا. وشارك ديوريسيتش في ست دقائق فقط مع سامبدوريا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

شتوتغارت يتعاقد مع تومي ويفقد جهود ماني

شتوتغارت – د ب أ: عزز شتوتغارت الألماني صفوفه بضم إيريك تومي من أوغسبورغ، لكنه فقد جهود كارلوس ماني لنهاية الموسم بسبب الإصابة. ولعب تومي (23 عاما) ست مباريات فقط مع اوغسبورغ هذا الموسم ولكنه يأمل في الحصول على فرصة للعب أكثر مع شتوتغارت، الذي يصارع من اجل البقاء في الدوري الألماني. وانضم تومي لشتوتغارت بعقد حتى 2020. وقال مايكل ريشيكي المدير الرياضي بشتوتغارت: «إنه مهاجم موهوب فنيا، تابعناه لفترة. واعتقد أنه سرعان ما سيتخذ الخطوة التالية في تطوره معنا وانه سيكون تعزيزا معقولا جدا لفريقنا». في الوقت ذاته، يعاني ماني من إصابة في الفخذ والتي تحتاج لتدخل جراحي، ما سيبعده عن الفريق حتى الصيف المقبل. ولم يتواجد الجناح البرتغالي، الذي انضم على سبيل الإعارة من سبورتينغ لشبونة، مع الفريق هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة.

«الباطن» السعودي يتعاقد مع ثنائي أجنبي

الرياض – د ب أ: أعلن نادي الباطن، المنافس في دوري المحترفين السعودي، عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجنبيين، هما البرازيلي وليان موتا وعثمان دياباتي من النيجر. ووقع اللاعبان على عقود الانتقال إلى فريق الباطن يوم الأربعاء، ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد معهما. ويحتل الباطن المركز التاسع في الدوري برصيد 20 نقطة، رغم البداية القوية التي حققها في الموسم الحالي. ويسعى الباطن لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفه بشكل مميز، للبقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل.

… و«الاتفاق» ينهي ارتباطه مع الأردني عبدالستار

الرياض – د ب أ: أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الحارس الأردني الدولي أحمد عبدالستار بالتراضي بين الطرفين، وذلك لاستحالة تسجيله كلاعب مواليد وفق الاشتراطات الجديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم. وكانت إدارة الاتفاق تعاقدت مع عبدالستار كلاعب مواليد، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي اشتراطاته بخصوص اللاعبين المواليد والتي يتصدرها عدم تمثيل اللاعب أي منتخب، وألا يكون مقيداً في كشوفات أي ناد أو اتحاد خارجي. وثمنت إدارة نادي الاتفاق التعاون الذي وجدته من الحارس أحمد عبدالستار، وإدارة نادي الجزيرة الأردني.