﻿واريورز يحقق فوزه الـ14على التوالي خارج ملعبه

واشنطن – رويترز: حقق غولدن ستيت واريورز حامل اللقب فوزه الـ14 على التوالي خارج ملعبه ليعادل ثالث أطول سلسلة انتصارات خارج الأرض في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتغلبه 119-112 على شيكاغو بولز الليلة الماضية.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لواريورز خارج أرضه في رحلته التي تتضمن خمس مباريات وتنتهي بمواجهة هيوستن روكتس يوم غد السبت. وأحرز حامل اللقب 19 نقطة متتالية في الربع الثالث ليفرض سيطرته على المباراة ويواصل تقدمه حتى النهاية. وسجل كلاي طومسون 38 نقطة لواريورز وأضاف زميله ستيفن كاري 30 نقطة، فيما اكتفى كيفن دورانت بتسجيل 19 نقطة. وخاض واريورز المباراة بدون دريموند غرين واندري ايغودالا بسبب إصابتهما. وأحرز نيكولا ميروتيتش 24 نقطة لبولز الذي كان انتصر في آخر ثلاث مباريات قبل هذه المواجهة ويحتل المركز الـ12 بين فرق القسم الشرقي. ويملك واريورز سجلا أفضل خارج ملعبه، إذ انتصر في 21 مباراة مقابل ثلاث هزائم، فيما فاز على أرضه في 16 مباراة مقابل ست هزائم. ويحتل واريورز صدارة القسم الغربي أمام روكتس وسان انطونيو سبيرز. وفي مباريات أخرى، فاز سبيرز 100-95 على بروكلين نيتس وانتصر اوكلاهوما سيتي ثاندر 114-90 على لوس انجليس ليكرز. وتغلب ميامي هيت 106-101 على ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز 96-91 على ديترويت بيستونز. وفاز ممفيس غريزليز 105-99 على نيويورك نيكس وفاز تشارلوت هورنتس 133-109 على واشنطن ويزاردز فيما تغلب اتلانتا هوكس 94-93 على نيو اورلينز بيليكانز.