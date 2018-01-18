﻿دل بوترو: الطقس في ملبورن لا يصلح لممارسة التنس!

ملبورن – د ب أ: أكد لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو أن أجواء مدينة ملبورن الأسترالية كانت حارة للغاية أمس بالشكل الذي يتعذر معه ممارسة التنس، واعترف أنه خلال بعض اللحظات في مباراته أمام الروسي كارين خاتشانوف كان يفكر في صحته أكثر من تفكيره في المباراة.

وقال دل بوترو عقب فوزه على اللاعب الروسي في الدور الثاني في ظل أجواء ملتبهة نظرا لحرارة الطقس المرتفعة: «40 درجة تقريبا هي أمر غير جيد للصحة. كانت الأجواء حارة بما لا يتناسب ولعب التنس، هذا كان ملحوظا في المدرجات أيضا، لم يكن أحد يشاهد المباراة تحت الشمس». وأضاف: «لكنني قمت بمجهود كبير وتمكنت من المرور، طقس اليوم كان قاسيا والأهم كان تحقيق الفوز للاستمرار وتمكنت من القيام بهذا بعيدا عن الإرهاق والآلام التي أشعر بها الآن». وتابع: «إنه إرهاق ناجم عن المجهود البدني الكبيرالذي بذلته، لا يوجد شيء خطير». وخاض دل بوترو مباراته في المرحلة الثانية من البطولة بعد ظهر أمس عندما كانت مقاييس الحرارة تشير إلى 39 درجة مئوية في ملبورن، واحتاج إلى ثلاث ساعات و45 دقيقة من اللعب للتغلب على اللاعب الروسي (21 عاما). واستطرد دل بوترو قائلا: «كان الموعد الأسوأ من نصيبي، لقد بدأت اللعب في الثالثة عصرا وسط 39 درجة مئوية وكان هناك ظل خفيف، الأمر كان صعبا بحق، جسدي تأثر كثيرا، لا يوجد هناك إعداد يجدي نفعا لتحمل هذا». وأكمل: «عندما يشتد الحر تفكر أحيانا في صحتك بشكل أكبر وتسعى لأن تشعر بحالة جيدة على حساب التنس وبعد ذلك تفكر في الركض وفي ضرب الكرة». ويواجه دل بوترو في الدور الثالث التشيكي توماس بيرديتش.