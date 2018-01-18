﻿التايوانية سو وي تفجر مفاجأة كبيرة وتقصي موغوروزا… وفوز هاليب وشارابوفا وخسارة كونتا

ملبورن – د ب أ: فجرت التايوانية هيش سو وي أكبر مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما أقصت غاربين موغوروزا، المصنفة الثالثة، من الدور الثاني بعدما فازت 7/6 (7/1) و6/4.

واختبرت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى، إصابة الكاحل، واستطاعت الفوز على الكندية يوجيني بوشار 6/2 و6/2. وقالت هاليب: «ما زلت أشعر بالألم، ولم أتدرب كثيرا. ولكن خلال المباراة، نسيت الإصابة. استخدمت شريطا ضيقا للغاية. الشيء المهم أنه كان بإمكاني اللعب بطريقتي وألا أفكر في الإصابة. فعلت هذا بشكل عظيم اليوم». ودخلت حاملة لقب بطولة ويمبلدون موغوروزا للملعب وهي تعاني من مشكلة في اللياقة بعدما تعرضت لتقلصات عضلية خلال الأسابيع الأخيرة، واستدعت مدربها خلال مواجهتها للمصنفة الـ88، والمصنفة الأولى في منافسات الزوجي. واتضح ان المشكلة كانت لها علاقة بالأجواء الحارة. وخسرت البريطانية جوانا كونتا أمام بيرناردا بيرا 6/4 و7/5. كما تأهلت ماريا شارابوفا بعدما تغلبت على اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 6/1 و7/6 (7/4). واحتاجت شارابوفا لـ80 دقيقة لتأمين انتصارها. وخسرت شارابوفا من اللاعبة اللاتفية في الدور الرابع من بطولة أمريكا في 2017. والتقت مع سيفاستوفا مرة أخرى في مباراتها التالية بعدها بشهر في بكين. وتأهلت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة الثامنة، بتغلبها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6/7 (3/7) و6/2 و8/6، بينما تغلبت أنيسكا رادفانسكا على ليسيا تسورينكو 2/6 و7/5 و6/3 وفازت باربرا ستريكوفا على الإسبانية لارا أروبارينا 6/3 و6/4. واوصلت الألمانية أنجيليك كيربر بدايتها السريعة في 2018، وفازت بمباراتها الحادية عشرة منذ بداية العام الجاري بعدما تغلبت على الكرواتية دونا فيكيسيتش 6/4 و6/1. كما تغلبت ماديسون كيز، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة، على الروسية ايكاترينا ألكسندروفا 6/صفر و6/1.