﻿الدوري الفرنسي : نيمار يحرز أربعة أهداف وكافاني يعادل رقما قياسيا في الفوز على ديجون

باريس – رويترز: هز نيمار الشباك أربع مرات وتقاسم ادينسون كافاني صدارة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ في الفوز الكبير 8-صفر على ديجون في الدوري الفرنسي.

ورفع نيمار العائد من الإصابة رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم وأضاف انخيل دي ماريا هدفين والبديل كيليان مبابي هدفا. وأحرز كافاني هدفه 156 مع سان جيرمان بجميع المسابقات ليعادل رقم زلاتان ابراهيموفيتش الذي لعب للفريق من 2012 وحتى 2016. ويملك سان جيرمان 56 نقطة من 21 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة عن ليون الثاني الذي انتصر 2-صفر على غانغون. ووضع دي ماريا سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة الرابعة بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من جوفاني لوسيلسو. وأضاف اللاعب الارجنتيني الهدف الثاني 11 دقيقة بعد ذلك من مدى قريب. وساءت الأمور أكثر للفريق الضيف بعدما حول كافاني تمريرة عرضية من دي ماريا بضربة رأس داخل الشباك ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 21. وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق هز نيمار الشباك من ركلة حرة رائعة. وضاعف نيمار رصيده من الأهداف بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني من مدى قريب، وأضاف اللاعب البرازيلي هدفه الثالث في الدقيقة 73 بعد مروره من ستة لاعبين من ديجون ليسدد بقوة داخل المرمى. وبعد ذلك بأربع دقائق أحرز مبابي هدفا بعد تمريرة من نيمار ليجعل النتيجة 7-صفر، قبل أن يختتم لاعب برشلونة السابق الأهداف في الدقيقة 83 من ركلة جزاء. وتعرض نيمار لصيحات استهجان عندما تقدم لتسديد ركلة الجزاء التي كان يستطيع منها كافاني أن ينفرد بصدارة هدافي سان جيرمان عبر العصور. وهز نبيل فقير وحسام عوار الشباك ليتقدم ليون للمركز الثاني فوق مارسيليا وموناكو. ويتقدم ليون بنقطة واحدة على مارسيليا الذي فاز 2-صفر على ستراسبورغ الثلاثاء وبنقطتين على موناكو الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع نيس.