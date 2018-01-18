﻿تشلسي يتأهل بركلات الترجيح وبورنموث يودع

لندن – رويترز: فاز تشلسي بركلات الترجيح على نوريتش (درجة أولى) ليتأهل للدور الرابع ل بعد مباراة متقلبة انتهت بالتعادل 1-1 بعد وقت إضافي وأنهاها بطل الدوري الممتاز بتسعة لاعبين.

وكان انطونيو كونتي مدرب تشلسي غاضبا في نهاية المباراة بعد طرد بيدرو والفارو موراتا في الوقت الإضافي، ورفض الحكم احتساب ركلتي جزاء لفريقه، لكن بطل انكلترا حافظ على هدوئه ليفوز 5-3 بركلات الترجيح. وأحرز ايدن هازارد ركلة الترجيح الأخيرة ليحسم المباراة بعدما قدم الفريقان أداء متواضعا إلى أن منح ميشي باتشواي التقدم لتشلسي في الدقيقة 55، قبل أن يدرك جمال لويس التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع. وودع بورنموث المنتمي للدوري الممتاز، البطولة بعد هزيمة مذلة 3-صفر أمام مستضيفه ويغان اثليتيك (درجة ثانية) في مباراة الإعادة. وتجاوز ويغان، الفائز باللقب قبل خمسة أعوام لكن منذ ذلك الوقت هبط إلى درجات أدنى، تشكيلة ضعيفة من بورنموث إذ افتتح سام مرسي التسجيل في الشوط الأول وأضاف دان بيرن وكالوم ايلدر هدفين في الشوط الثاني. وبلغ سوانزي (ممتاز) الدور الرابع أيضا بعدما أحرز ويلفريد بوني هدف الفوز 2-1 على ولفرهامبتون متصدر الدرجة الاولى.