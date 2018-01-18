﻿كأس اسبانيا: برشلونة يخسر أمام اسبانيول في الذهاب بعد إهدار ميسي ركلة جزاء

برشلونة – رويترز: أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء ليخسر برشلونة حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم 1-صفر أمام جاره اسبانيول في ذهاب دور الثمانية لكأس اسبانيا وينتهي سجله الخالي من الهزيمة عند 29 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

وأحرز اوسكار ميليندو هدف اسبانيول في الدقيقة 88 بعدما تصدى دييغو لوبيز حارس مرمى ريال مدريد السابق لركلة جزاء من ميسي في بداية الشوط الثاني. ولم يخسر برشلونة أمام اسبانيول منذ 2009، وهذه أول هزيمة أمام غريمه المحلي في الكأس منذ 1970. وكانت آخر هزيمة لبرشلونة أمام الريال في الكأس السوبر الاسبانية يوم 16 أغسطس/آب. وتقام مباراة الإياب يوم 25 الجاري. وقلب اشبيلية تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه أتلتيكو مدريد، إذ جاء قرار المدرب دييغو سيميوني بإراحة الحارس الأساسي يان اوبلاك وإشراك ميغيل انخيل مويا بنتيجة عكسية. ووضع مويا كرة بعد تمريرة عرضية في شباكه في الدقيقة 79، ليلغي تقدم فريقه عبر دييغو كوستا قبل ذلك بست دقائق، وأحرز خواكين كوريا هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية ليمنح فينشنزو مونتيلا مدرب اشبيلية الجديد، الذي يتعرض لضغط كبير، فوزا مهما. وانتفض بلنسية ليحول تأخره إلى فوز 2-1 على ديبورتيفو آلافيس وصيف بطل الموسم الماضي. وتقدم الفريق الضيف عبر روبن سوبرينو في الدقيقة 66، لكن البرتغالي غونزالو غيديس أدرك التعادل لبلنسية في الدقيقة 73. وطُرد ادريان دييغيز مدافع آلافيس في الدقيقة 77 لحصوله على إنذارين في غضون تسع دقائق، واستفاد رودريغو مورينو مهاجم بلنسية من ذلك ليحرز هدف الفوز قبل ثماني دقائق من النهاية. وحل ريال مدريد ضيفا على ليغانيس في ذهاب دور الثمانية في وقت متاخر أمس.