﻿ريما الرحباني لم أدّع أنني ملكة بترا ولا شهرزاد… وزياد أخي و«كلكم برّا»

بيروت – «القدس العربي»: للأسف تحّولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما يشبه ساحات صراع كلامية يتم من خلالها تبادل الانتقادات اللاذعة والتراشق بين الفنانين أنفسهم حيناً وبين الفنانين و«الفانز» أحياناً أخرى.

وعند أيّ تعليق أو كلام على الحساب الشخصيّ لا يروق للفنان أو الفنانة تستنفر الطاقات وتشّن الحملات، التي تعرف من أين تبدأ ولكن لا تعرف من أين وكيف تنتهي، وتنقسم الآراء بين مؤّيد ومعارض لما تمّ نشره، وهذا ما ينطبق على الردود والردود المضادة التي لا تخلو من الاستفزاز والتطاول الشخصيّ بين متتبعي وجمهور النجمة إليسا والمخرجة ريما الرحباني، ابنة فيروز، التي لم تنسَ كيف عبّرت إليسا عن عدم رضاها على ألبوم والدتها الأخير «ببالي»، على خلفية منشور لأحد الأشخاص علّقت عليه الأخيرة بسخرية استفّزت اليسا، التي لم تشأ الرّد، إنما تكفّل جمهورها الذي لا يزال على سلاحه الكلامي منذ الهجوم على نجمته بعد حفلتها ليلة رأس السنة في دبي.

وفي التفاصيل أن الرحباني ردّت على وصف أحد الأشخاص ألبوم والدتها الأخير بـ «أنه فاشل» لجهة كلمات الأغاني، مطالباً بألحان من زياد الرحباني، الأمر الذي دفع ريما بالطلب إليه إما أن يعلّق بتهذيب وإما أن يخرج من صفحتها، وتشعّبت النقاشات والردود بينهما ووصلت إلى حدّها، ليدخل على الخطّ معلق آخر استتبع رداّ ممازحاً منه بأنّه «انتحر» فتردّ ريما «بعيد الشرّ عنه» وتسخر من اليسا بشدة قائلة: «بعيد الشر عن قلبه، ومع مين بدنا نتسلى الليلة؟ أنا بقول حطّ عقلو براسو وعم يطبع ديوان الشعر. بلكي الطبعة الأولى منهديها لإليسا تغنيها. مللي بتحل عن أغاني فيروز ومللي حرام بيجلس تما شوي».

هذا الرّد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي لم تخل من التطاول والكلام المسيء بحق الطرفين إذ انقسمت الأراء بين معارض لإليسا ومؤّيد لريما على اعتبار أنه يحقّ لها أن تكتب على صفحتها ما تشاء والعكس صحيح لأنّ كلام الرحباني أساء إلى شخص إليسا واستمرت الردود والانتقادات في وجه ريما ما استدعى ردّا مفصّلاً من قبلها نشرته على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أطلقت فيه جملة مواقف أبرزها «أنا» لستُ ملكة بترا، وزياد أخي وانتو برّا، صفحتي ملك لي ويحق لي أن أقول ما أريد، وعلى قلب مين قاعدة يا ترى؟».

واستغربت «مين قاعد فاضي وراضي كلما نطقت بحرفٍ إن كانت «بوست» أو تعليق مخفي تحت سابع أرض، سواء كان مزحاً أو جداً يأخذونه ويصيغون منه خبراً لتجييش الناس ضدّي»، واليكم حرفيّاً ما جاء على لسان الرحباني التي حملت على إليسا ومنتقديها على طريقتها وباسلوبها فكتبت حانقةً ومستهزئةً:

«في ناس اعتقدوا إني اختفيت ومش راجعة.. وإذ… بونسوااااار … وكمان إعتقدوا إنو اذا بيشنوا هجوم عليي بيسكتوني او بيخوفوني او بيزعلوني… ما عارفين يا حرام إنو آراءهن مش قاريتا ولا عندي وقت اقراها لأني أنا بالقليلة بشتغل! منيح وحيش.. الزمن بيقول أكيد مش هني بس هني شو عاملين أو شو بيعملوا؟ غير التنكيش بالبوستات اللي ما الن فيها؟ مين اللي قاعد فاضي وراضي، كلما نطقت بحرف ان كان ببوست او بكومنت مخفي تحت سابع أرض.. إن كان مزح وهزار أو ان كان جد.. بياخدو بيصيغ منو خبر ع ذوقو وبيجيش هالناس ضدي.. عن جد كتير حلو ميرسي كتير هاي في ناس بيدفعوا حقا مصاري أنا طالعتلي ببلاش أنا وقاعدة بالبيت وبكبسة زر! لا علاقات عامة ولا عشوات ولا غدوات ولا مقابلات.

ع قلب مين قاعدة يا ترى؟ مين؟ مين؟ مين؟

همممممم… عن جد ميرسي كتير بس إنو هلقد في فراغ بالأخبار تينكشوا بوست فيه ميتين تعليق أنا ما عم لاقي تعليقاتي بيناتن ويعنونوه؟ مش قليل! ويجيشوا الناس ضدي فكرن هيك بسكت؟ كلما افتح تمي يلا.. شو ما قلت يلا.. شو ما عملت أو ما عملت يلا.. يا أعزائي بشرى عاطلة لما بدي إحكي رح إحكي ومتلما ما بيحلالي على صفحتي الشخصية اللي بإسمي الشخصي واللي بحب هزر فيها متلما ما بيحلالي مش متلما بيحلالكن لا ادعيت اني ملكة بترا ولا اني شهرزاد ولا رح اتصنع بالكلام تيعجبكن اللي بقولوا فاللي ما عاجبوا ما يفوت ع صفحتي الشخصية بكل بساطة فيها شي؟

اما للغيارى على فيروز وعاصي وصايرين عم يتكاتروا ما تشيلوا همن هني بألف خير ورح يبقوا بألف خير. ولا معاوزينكن تحملوا رايتهن ولا معاوزيني.. وللغيارى على زياد وصايرين بيستعملوا.

أما إلى من يستخدمون اسم زياد الرحباني للهجوم عليها فتوجّهت إليهم بالقول «اهتموا بشؤونكم الخاصّة وخيّطوا بغير هالمسلة. زياد أخي وكلكن برا».