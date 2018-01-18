﻿نظام إنذارات مبكرة من الكوارث الطبيعية

طوكيو ـ أ ف ب: يختبر علماء يابانيون نظاما جديدا للأحوال الجوية يجمع بين قمر اصطناعي يلتقط معلومات عن الأرض، وكمبيوتر خارق يعمل على تحليلها، يُتوقّع أن يكون له فضل في إنقاذ حياة الكثيرين في مناطق الكوارث الطبيعية.

فالقمر الاصطناعي «هيماواري ـ 8» الموضوع في مدار الأرض منذ عام 2015 يجمع معلومات عن الأحوال الجوية ويرسلها إلى الكمبيوترالتابع لمعهد ريكن العلمي، وتصدر بعد ذلك تحليلات وتوقعات أولا بأول.

ومن شأن ذلك، حسب فريق من العلماء اليابانيين، أن يحسّن القدرة على توقّع حالة الجو والإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية، ما يسمح بإنقاذ أرواح الكثيرين.

وقال تاكيما ميوشي رئيس فريق الباحثين في معهد ريكن في مؤتمر صحافي «للمرة الأولى في العالم، نجحنا في تحليل معطيات بالأشعة تحت الحمراء في مختلف الظروف المناخية مصدرها القمر هيماواري ـ 8، وإصدار نتائج مرة كل عشر دقائق».

وأضاف «أدى ذلك إلى تحسين كبير في المتابعة السريعة لإعصار وأيضا لتحسين توقعات هطل الأمطار الغزيرة والفيضانات».

فلدراسة فاعلية هذا النظام، طبّقه الباحثون على إعصار ضرب منطقة المحيط الهادئ بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2015، وأيضا على أمطار غزيرة أوقعت عشرين قتيلا في اليابان في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

ولاحظ الباحثون أن هذا النظام سمح لهم أن يتوقّعوا بدقّة التطوّر السريع للإعصار، وأن الوتيرة العالية للمعلومات الصادرة منه أدت دورا أساسيا في هذا الأمر.

وسمح النظام أيضا بتوقّع دقيق للأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضان نهر في مدينة ومحاصرتها بالمياه.

لكن وكالة الأرصاد الجوية في اليابان ما زالت حذرة في إقرار هذا النظام، منتظرة توفر أدلة دامغة على فاعليته قبل اعتماده رسميا.