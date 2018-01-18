﻿البابا فرنسيس يزوّج مضيفة طيران وزميلها على علو 11 ألف متر

على متن الطائرة البابوية ـ أ ف ب: ترأس البابا فرنسيس أمس الخميس مراسم زفاف كنسية بين مضيفة طيران وزميل لها خلال رحلة جوية بين مدينتين في تشيلي، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وحصلت هذه المراسم على علو 11 الف متر حسب الفاتيكان، خلال رحلة بين العاصمة سانتياغو ومدينة ايكيكي الواقعة على سفح جبال الأنديس على بعد 1850 كيلومترا إلى الشمال من سانتياغو. وفي ختام هذه المراسم التي أقيمت بشكل جانبي خلال الرحلة في حضور شاهد، وقّع العروسان وهما موظفان في شركة طيران «لاتام» على شهادة زفاف تحمل توقيع البابا فرنسيس بخط اليد.

وكان كارلوس كويفاردي (41 عاما) وباولا بودست (39 عاما) متزوجين مدنيا منذ عام 2010 ولهما ولدان. ولم يتمكنا من عقد زواج كنسي حينها لأن الكنيسة التي كان مقررا أن تشهد حفل الزفاف دُمرت من جراء زلزال.

وينهي البابا فرنسيس الخميس زيارته الى تشيلي بقداس كبير في ايكيكي في أقصى شمال البلاد، وهي مدينة تستقطب أعدادا كبيرة من المهاجرين الأمريكيين اللاتينيين ممن تجذبهم خصوصا وفرة فرص العمل في البلاد، قبل أن يواصل جولته بالانتقال إلى البيرو.