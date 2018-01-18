﻿أول عملية إغاثة من الغرق بطائرة من دون طيار

سيدني ـ أ ف ب: أنقذت طائرة من دون طيار للمرة الأولى في أستراليا شخصين كانا يواجهان خطر الغرق في المحيط من خلال مدِّهما بمعدات إغاثة.

وتحتل أستراليا موقعا رياديا على صعيد التجارب على الطائرات من دون طيار في مجال الإنقاذ المائي. وتجري حاليا تجارب على العشرات من هذه الطائرات على شواطئ عدة في البلاد في عز موسم الصيف الجنوبي.

وقد كان مراهقان أول من تنقذه إحدى هذه الطائرات من دون طيار بعدما جرفتهما موجة بارتفاع ثلاثة أمتار قبالة سواحل لينوكس هيد في نيو ساوث ويلز قرب الحدود مع كوينزلاند.

وأخطر أشخاص كانوا على الشاطئ المنقذين البحريين الذين أبلغوا بدورهم الشخص المسؤول عن تسيير الطائرة من دون طيار.

وأوضح جاي شيريدان لصحيفة «غولد كوست بوليتن»:استطعت تشغيلها وتطييرها وإلقاء معدات الإنقاذ في خلال دقيقة أو اثنتين.

وقال «في العادة، يستغرق الأمر بضع دقائق إضافية لكي يصل المنقذون إلى الأشخاص في حالة الخطر».

كذلك تجري اختبارات على هذه الطائرات من دون طيار لرصد أسماك القرش خلال اقترابها من السواحل. وتستعين استراليا تاليا بأحدث التقنيات للتعرف إلى قطع مختلفة في البحر، ومن هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي وآلاف الصور والمنظومات الحسابية.

ويمكن للبرمجية أن تميز بين الكائنات البحرية المختلفة مثل أسماك القرش التي تصل نسبة النجاح في تمييزها إلى 90 ٪ في مقابل 16 ٪ للعين المجردة.

وتمثل نوادي الإغاثة المخصصة لراكبي الأمواج ممثلات قائمة بذاتها على السواحل الأسترالية حيث يعيش أكثرية سكان البلاد. ويراقب عناصر الإغاثة هؤلاء البحر بالعين المجردة، وفي حالات الطوارئ يتوجهون لإنقاذ الشخص على متن قوارب مطاطية أو ألواح.

وبعض الشواطئ الأسترالية مجهز بشباك مضادة لأسماك القرش غير أنها لا تضمن سلامة رواد الشواطئ بالكامل كما أنها تلحق أضرارا كبيرة بالكائنات البحرية حسب دراسة حكومية أوصت بالاستغناء التدريجي عن هذه الشباك.

وشهدت استراليا هجمات عدة لأسماك قرش في الأشهر الماضية. وحسب الخبراء، هذه الحوادث تسجل ازديادا بسبب الشعبية المتزايدة للرياضات المائية ونظرا إلى أن بعض فئات الأسماك تقترب من الشواطئ. غير أن الهجمات التي تسفر عن قتلى قليلة، وهي بلغت 47 خلال السنوات الخمسين الأخيرة.