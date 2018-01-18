حقوق الإنسان القطرية: القرضاوي مواطن قطري ونطالب تدخل الهيئات الأممية لحماية حقوقه 

الدوحة – “القدس العربي” – من إسماعيل طلاي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقالت اللجنة إن هذا الحكم مناف لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ودعت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الشيخ القرضاوي، باعتباره مواطنا قطريا.