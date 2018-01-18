مجلس الأمن يعتمد بيانا رئاسيا حول الانتشار النووي ووزير الخارجية الروسي يطالب بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة على مستوى وزاري استغرقت أربع ساعات حول موضوع الانتشار النووي تحت رئاسة نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بصفة بلاده رئيس المجلس لهذا الشهر.

وتحدث في الجلسة التي حضرها عدد من وزراء الخارجية والرئيس البولندي، جميع أعضاء المجلس بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة على المستوى الدولي.

وقال الأمين العام في مداخلته إنه من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران لمصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي لخدمة السلام والأمن الدوليين.

وأشار غوتيريش إلى تراجع الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا قائلا: “تتعرض تدابير تخفيض حيازة أسلحة الدمار الشامل، التي اتخذت بين البلدين خلال وبعد انتهاء الحرب الباردة للخطر اليوم. وبعد انتهاء مهلة معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية عام 2021 ، لا يبدو أن هناك نية بالعمل على اتفاقية جديدة”.

وعن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال: “يهدد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل وإذا ما تم تحديد استخدام هذه الأسلحة في سوريا فعلى المجتمع الدولي أن يتوصل إلى طريقة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وإلا يسمح لهم بالإفلات من العقاب”.

وتحدث الأمين العام عن قلقه من خطر استخدام الأسلحة النووية الذي وصل إلى ذروته منذ أيام الحرب الباردة. مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل واحدا من أخطر تحديات الأمن والسلام في العالم أجمع. وأعرب عن قلقه البالغ نتيجة “ازدياد خطر المواجهة العسكرية والنتائج المحتملة لمواجهة من هذا النوع. أرحب بالخطوات التي اتخذها مجلس الأمن ردا على التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ البالسيتية من قبل كوريا الشمالية في تحد لقرارات مجلس الأمن والتي ولا بد من تنفيذها و بشكل كامل”. ورحب غوتيريش بفتح قنوات التواصل بين الكوريتين.

وحضر الجلسة كذلك وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، الدولة العربية الوحيدة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن. وتحدث الصباح عن أن بلاده تولي أهمية قصوى لقضايا نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل والتزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد أن التخلص التام من الأسلحة النووية هو الضمان الحقيقي للأمن والسلم الدوليين.

وقال الصباح إن “منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة وفي هذا السياق ما زالت تمثل منطقة الشرق الأوسط أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات”. وأضاف: “ليس مستغربا أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط ولا سيما بين الدول العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل”.

وأما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فأشار في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أنه من الضروري أن تلتزم الدول في الشرق الأوسط بمنع أسلحة الدمار الشامل والنووية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الإيراني. وأعرب عن قلقه من استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق وسوريا من قبل جماعات إرهابية. وانتقد في الوقت ذاته آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة والتي رفضت روسيا نتائج تحقيقها عندما أدانت استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا ليس فقط من قبل “الدولة” بل كذلك من قبل النظام السوري.

واعتمد مجلس الأمن في نهاية الجلسة بيانا رئاسيا بشان منع نشوب الصراعات في إطار بند جدول الاعمال المعنون “صون السلم والأمن الدوليين”. وقد أقر البيان، الذي يستند إلى حد كبير على صيغة متفق عليها من نتائج المجلس السابقة.

ويتبع البيان نهجا شموليا في منع نشوب الصراعات. ويشير إلى ان الاستراتيجية الشاملة لمنع نشوب الصراعات ينبغي ان تشمل الإنذار المبكر، والنشر الوقائي، والوساطة، وحفظ السلام، وعدم الانتشار، وتدابير المساءلة، وبناء السلام بعد انتهاء الصراع، مع الاعتراف بأن هذه العناصر مترابطة ومتكاملة وغير متسلسلة.

ويركز البيان على أهمية معالجة الأبعاد الإقليمية للصراع، بما في ذلك من خلال الترتيبات الإقليميه والدبلوماسية. ويقر المجلس بالجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال منع نشوب الصراعات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليميه والمنظمات دون الإقليمية. ويثني على الجهود التي بذلها الأمين العام مؤخرا لتعزيز ركيزة السلام والأمن التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال استخدام أدوات منع نشوب الصراعات والدبلوماسية الوقائية، حيثما كان ذلك مناسبا، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية.

ويدعو البيان “أطراف أي نزاع، الذي يحتمل أن يؤدي استمراره إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر… أولا ، السعي إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليميه أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها”.

ويتضمن البيان تأكيدا على أهمية بناء السلام. وعلى سبيل المثال، يعترف المجلس بالدور الرئيسي للجنة بناء السلام ومكاتب الأمم المتحدة المتكاملة لبناء السلام في الجهود الوطنية الرامية إلى بناء السلام وإدامته.