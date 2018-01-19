السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تعبّر لزملائها الافارقة عن أسفها بعد تصريحات ترامب
الأمم المتحدة: أبدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس اسفها للسفراء الافارقة الذين كانوا قد عبروا عن غضبهم حيال تصريح نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه دولا ياتي منها المهاجرون بأنها “حثالة”.
وقال أناتوليو ندونغ مبا، سفير غينيا الاستوائية، إنّ هايلي اجتمعت بناء على طلب منها مع السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة الذين أصدروا الجمعة الماضية بيانا قاسيا للغاية مطالبين باعتذار الرئيس الأمريكي عن تصريحاته “العنصرية” التي قيل انه أدلى بها خلال اجتماع في البيت الأبيض.
واضاف سفير غينيا الاستوائية أن السفيرة الأمريكية لم تُقدّم اعتذارا خلال اجتماعها المغلق مع السفراء الافارقة ولكنها عبّرت لهم عن اسفها.
واشار إلى أن هايلي شرحت للسفراء انها “لم تكن موجودة بالبيت الابيض وانها ليست متأكدة مما قيل هناك، ولكنها عبّرت عن اسفها لهذا الوضع برمّته”.
وبحسب سفير غينيا الاستوائية فإنّ مجموعة السفراء الافارقة قدّمت “توصية” لهايلي من اجل تهدئة التوترات، لافتا إلى أنها وعدت أن توصل هذه التوصية إلى ترامب.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم انهم اقترحوا ان يبعث ترامب برسالة صداقة الى القادة الافارقة خلال قمتهم المقبلة في اديس ابابا كدليل على حسن النية.
ووصف سفير غينيا الاستوائية الاجتماع مع السفيرة الأمريكية بانه كان “ودودا للغاية” قائلا “نحن نقدّر قدومها وحديثها عن التعاون بين الولايات المتحدة وافريقيا”.
ورفضت البعثة الاميركية في الامم المتحدة من جهتها الحديث عما اذا كانت هايلي قد تطرقت خلال الاجتماع إلى مسألة الغضب الذي اثارته في افريقيا تصريحات ترامب.
وقالت البعثة في رسالة على تويتر اعادت هايلي نشرها “لقد تطرقنا إلى علاقتنا الطويلة وتاريخنا المشترك في مكافحة الايدز والارهاب والالتزام بالسلام في المنطقة”.(أ ف ب)
and you need to apologize for the palestinian people tOo
و هل قدَّمت لهم وجبة غداء ساخنة أم باردة ؟!
هذه الحمقاء كزعيم دولتها المارقه القاتلة للشعوب.
عنصريون قتله فاسقون في الأرض فسادا عظيما.
سوف تخرج من هذا المكان بذل وعار .
اللهم أشهد عليهم.
اللهم آمين
Some times we are made to believe that it’s not Donald who is running the white house what so ever !!! I wonder who ???? Donald seem to do the damage and gets some one else to do the repairs…
Like in this case !! he insulted the African people not only their leaders and get Haley his cleaner to do the sweeping for him , like many other thing he let his tongue slip , we say is made slip, but what we mean is opened his Gob and exposes his true identity , he is a racist he is Nazi and despises both Muslims and Arabs …. this is this man’s past time ??? he is a child that never grew up and bloody nasty and stubborn individual…. We come back to him insulting people world leaders and many more , he did the insulting he has the duty of apologising and not get some one else to do the cleaning for him I said it again…
This man is not competent to be even at the door step of the president room never mind a bloody leader for god sake… Americans it’s your duty to kick him out and out for good , now you have learned your lesson from what this man is done I hope you Americans never make the same mistake Again !!! By the way Haley , How about sparing a minute or two and apologising to the people of Palestine where you settlers nicked their land and passed on to your own relative the Jewish settlers Haley ???
this is an apology is well over due and reversing what your boss in his white house said about Jerusalem… unless you people have swapped places with the state agent that Nitanyahu recently mentioned …. Well you people are no longer the country or people you once were with very high regards and status you Americans are right at the bottom of the Garbage Pile thank God !! take heed Haley