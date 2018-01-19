السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تعبّر لزملائها الافارقة عن أسفها بعد تصريحات ترامب

الأمم المتحدة: أبدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس اسفها للسفراء الافارقة الذين كانوا قد عبروا عن غضبهم حيال تصريح نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه دولا ياتي منها المهاجرون بأنها “حثالة”.

وقال أناتوليو ندونغ مبا، سفير غينيا الاستوائية، إنّ هايلي اجتمعت بناء على طلب منها مع السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة الذين أصدروا الجمعة الماضية بيانا قاسيا للغاية مطالبين باعتذار الرئيس الأمريكي عن تصريحاته “العنصرية” التي قيل انه أدلى بها خلال اجتماع في البيت الأبيض.

واضاف سفير غينيا الاستوائية أن السفيرة الأمريكية لم تُقدّم اعتذارا خلال اجتماعها المغلق مع السفراء الافارقة ولكنها عبّرت لهم عن اسفها.

واشار إلى أن هايلي شرحت للسفراء انها “لم تكن موجودة بالبيت الابيض وانها ليست متأكدة مما قيل هناك، ولكنها عبّرت عن اسفها لهذا الوضع برمّته”.

وبحسب سفير غينيا الاستوائية فإنّ مجموعة السفراء الافارقة قدّمت “توصية” لهايلي من اجل تهدئة التوترات، لافتا إلى أنها وعدت أن توصل هذه التوصية إلى ترامب.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم انهم اقترحوا ان يبعث ترامب برسالة صداقة الى القادة الافارقة خلال قمتهم المقبلة في اديس ابابا كدليل على حسن النية.

ووصف سفير غينيا الاستوائية الاجتماع مع السفيرة الأمريكية بانه كان “ودودا للغاية” قائلا “نحن نقدّر قدومها وحديثها عن التعاون بين الولايات المتحدة وافريقيا”.

ورفضت البعثة الاميركية في الامم المتحدة من جهتها الحديث عما اذا كانت هايلي قد تطرقت خلال الاجتماع إلى مسألة الغضب الذي اثارته في افريقيا تصريحات ترامب.

وقالت البعثة في رسالة على تويتر اعادت هايلي نشرها “لقد تطرقنا إلى علاقتنا الطويلة وتاريخنا المشترك في مكافحة الايدز والارهاب والالتزام بالسلام في المنطقة”.(أ ف ب)