مجلس النواب الأمريكي يتبنى إجراء ماليا مؤقتا لتفادي شلل الإدارات الفدرالية

واشنطن: تبنى مجلس النواب الأمريكي الخميس إجراء ماليا مؤقتا لتفادي شلل الإدارات الفدرالية، بانتظار التصويت الذي سيجري في مجلس الشيوخ.

وقد تبنى مجلس النواب تمديدا للموزانة لأربعة اسابيع أي حتى السادس عشر من شباط/ فبراير بـ230 صوتا مقابل 197.

ويتوجب على مجلس الشيوخ أن يتخذ بدوره قرارا حول هذا الشأن قبل منتصف ليل الجمعة.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة بحلول منتصف ليل الجمعة سيتوقف عدد كبير من المؤسسات الفدرالية عن العمل. وستكون تلك المرة الأولى منذ تشرين الأول/ اكتوبر 2013 عندما بات مئات الالاف من الموظفين في حالة بطالة قسرية لأسبوعين لتعذر دفع الرواتب.

وترغب الغالبية الجمهورية في الكونغرس في إقرار موازنة للعام 2018 تتضمن زيادة في النفقات العسكرية، بموجب وعد قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للناخبين باعتبار أن القوات المسلحة تحتاج إلى مزيد من التجهيز بعد أكثر من ست عشرة سنة من الحروب.

ومقابل التصويت لصالح الميزانية تطالب الأقلية الديمقراطية بإيجاد حل لنحو 690 ألفا ممن يسمون “الحالمين” (دريمرز) وهم من الشباب والبالغين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا وباتوا مهددين بالطرد بد الغاء برنامج “داكا” الذي اقرته إدارة باراك أوباما ومنحهم تصريحا مؤقتا بالاقامة.

كما يطالب الديمقراطيون على المدى البعيد بتمويل برنامج “تشيب” المخصص للتأمين الصحي الحكومي للأطفال الفقراء والمهدد نتيجة تعديل نظام التأمين الصحي. (أ ف ب)