أم تلقي بطفلتها الرضيعة من الطابق الثالث

“القدس العربي”: قامت أم روسية بإلقاء ابنتها التي تبلغ من العمر عامين فقط من نافذة شقتها في الطابق الثالث.

ولحسن حظّها لم تصب الطفلة بجروح خطيرة تهدد حياتها، فشاء القدر أن تسقط على حاجب مدخل البناية بعدما ألقتها والدتها من نافذة الشقة وهي حالياً في المستشفى وحالتها مستقرة

و على أثرها ألقت الشرطة الروسية القبض على الوالدة (26 عاماً) بعد الحادثة وتبين انها كانت تحت تأثير المخدرات.

وتواجه الأم مجموعة من التهم القضائية منها الشروع بقتل طفلتها الصغيرة.