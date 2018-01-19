مصاب بمتلازمة داون يؤسس شركة بملايين الدولارات

“القدس العربي”: في عام واحد، حققت شركة John’s Crazy Socks، والتي تعني باللغة العربية “جوارب جون المجنونة” إيرادات بلغت 1.4 مليون دولار أمريكي.

جمع جون ووالده مارك كرونين تبرعات بمبلغ 30،000 دولار، وقاما ببيع الجوارب لأشخاص مثل رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو والرئيس السابق للولايات المتحدة جورج بوش الأب.

جاءت الفكرة، بحسب موقع بي بي سي ماندو الإسباني، قبل عامين حينما قال جون لوالده إنه يريد بدء عمل تجاري بعدما غادر المدرسة الثانوية، لكنه لم يكن لديه فكرة عن نوع هذا العمل.

يقول جون “كان أول ما يهمني هو أن يعتمد الأمر على تجارة ممتعة، لكننا لم نكن نعرف ماهيّة المنتج الذي سنبيعه”.

في البداية فكّر في أن يكون هذا العمل شاحنة طعام، ولكن كان هناك مشكلة مع هذه الفكرة كما يقول والده، ضاحكاً “نحن لا نعرف كيفية طهو الطعام”.

يقول الأب “اعتاد جون طيلة حياته ارتداء جوارب ملونة وغريبة، كان يحبها كثيراً، هنا اقترح أن نبيع الجوارب”.

هكذا ولدت الشركة التي تبيع حالياً على شبكة الإنترنت حوالي 1400 نوع مختلف من الجوارب بجميع أنواع التصاميم، بدءاً من القطط والكلاب، وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأضاف “يعمل جون باجتهاد في الشركة، وعادة ما نكون في المكتب قبل التاسعة صباحاً ولا ننصرف قبل الثامنة مساءً”.

تلقى جون أكثر من 30 ألف طلب من الجوارب خلال عام فقط.

وبصفته ممثل الشركة، يحضر جون المناسبات التجارية، ويتحدث مع العملاء والموردين، بينما يتولى والده الجوانب التقنية في إدارة الشركة.

وكسياسة للشركة، يقوم جون بالتبرع بنسبة 5٪ من الأرباح للأولمبياد الخاص، الذي ينظم فعاليات للأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم.

يمارس جون بعض الرياضات مثل كرة السلة وكرة القدم والهوكي. كما يقوم بتصميم “جوارب التوعية” من أجل جمع الأموال لمؤسسات مثل جمعية متلازمة داون وجمعية التوحُّد في الولايات المتحدة الأميركية.

يقول مارك: “لدينا مهمة تجاه المجتمع والسوق لقناعتنا بارتباط أحدهما بالآخر دائماً، أعتقد أن بيع الخدمة أو المنتج غير كاف، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك قيم مرتبطة بالمنتج، ولدينا نموذج يعبّر عن ذلك، مضيفاً “ما نقوم به هو نشر السعادة”.

حوالي ثلث الموظفين لديهم درجة معينة من الإعاقة وتريد الشركة زيادة هذا العدد.

يقول جون ومارك إن أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركة هي القدرة على الاستجابة للطلب المتزايد.

وعرف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بارتدائه جوارب برسومات مختلفة، ففي منتدى بلومبيرغ العالمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، 20 أيلول، شوهد يرتدي زوج جوارب مطبوع عليها شخصية تشوباكا من سلسة أفلام Star Wars.