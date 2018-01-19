اسينسيو يقود ريال المتعثر للفوز على ليغانيس في كأس اسبانيا

مدريد: أحرز ماركو اسينسيو هدفا في الدقيقة 89 ليمنح ريال مدريد المتعثر الفوز 1-صفر على مستضيفه ليغانيس في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم الخميس.

وترك المدرب زين الدين زيدان الثنائي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل خارج التشكيلة الأساسية معتمدا على مجموعة من الصف الثاني لكن حتى الاعتماد على الشبان لم يؤت ثماره إلى أن نجح اسينسيو في هز الشباك في نهاية المباراة ليحقق ريال فوزه الأولى في أربع مباريات.

وعانى بطل اسبانيا أمام تشكيلة ضعيفة لليغانيس الذي أدخل ثمانية تغييرات على تشكيلته الأساسية التي خسرت 3-2 أمام ريال بيتيس في الدوري يوم الاثنين في إشارة إلى عدم اهتمام الفريق بالبطولة رغم امتلاء مدرجات استاد بوتاركي بجماهيره.

وأهدر ماتيو كوفاسيتش أخطر فرصة لريال في الشوط الأول عندما أطاح بتسديدة خارج المرمى وأبعد كيكو كاسيا حارس ريال تسديدة كلاوديو بوفو المباشرة ليحرم ليجانيس من هدف التقدم قبل أن يحول اسينسيو لاعب منتخب اسبانيا تمريرة عرضية من تيو هرنانديز داخل المرمى.

وقال زيدان للصحفيين “لا نستطيع القول إننا لعبنا بشكل جيد لكننا نجحنا في الفوز وهو أمر مهم للعبور للدور التالي”.

وأضاف “الآن نحن بحاجة إلى سلسلة انتصارات ويجب أن نتحلى بالصبر والإيمان أننا نستطيع فعل ذلك لو اتحدنا سويا. هذا الفوز فرصة لسلسلة انتصارات في مباراتين أو ثلاث أو أربع″.

وتقام مباراة الإياب باستاد سانتياجو برنابيو يوم 24 يناير كانون الثاني الحالي. (رويترز)