واتساب يطلق ميزة جديدة في تحديثه

“القدس العربي”: أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا لمستخدمي هواتف ايفون يسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو المختلفة داخل المحادثات مباشرة دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق، أي عندما يرسل لك شخص ما رابط يوتيوب داخل محادثة وقمت بالضغط عليه لن يتم اجبارك على الخوج لمشاهدته، بل سيمكنك مشاهدة الفيديوهات ومتابعة المراسلة في نفس الوقت.

ووفقا لموقع “انديبندنت” البريطاني، يمكنك أيضا التنقل بين الاحاديث المختلفة دون وقف الفيديو، اذ يقدم التحديث القدرة على سحب نافذة فيديو يوتيوب حول الشاشة بدون توقف، ومن الممكن تغيير حجم النافذة التي تعرض الفيديو كما يحصل في الفايسبوك.