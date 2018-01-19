الكشف عن تورط الإمارات في حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد قطر بأمريكا

“القدس العربي”: كشفت شبكة “إن بي سي نيوز″ الإخبارية الأمريكية أن شركة بيانات ساعدت دونالد ترامب على الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016 تورطت في نشر معلومات سلبية عن دولة قطر في إطار حملة دعائية تشنها السعودية والإمارات.

وأقرت الشركة- واسمها كمبريدج أناليتيكا- في وثائق قدمتها إلى وزارة العدل الأمريكية (Cambridge Analytica) أنها تلقت مبلغ 333 ألف دولار من الإمارات لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2017 تربط القطريين بالإرهاب، حسب ما أوردته الشبكة على موقعها الإلكتروني.

وأيدت إدارة ترامب في يونيو/ حزيران الماضي “الموقف العدائي” للسعودية والإمارات ضد قطر وقرار البلدين قطع علاقاتهما الدبلوماسية معها، وفقا لتقرير “إن بي سي نيوز″.

وشركة كمبريدج أناليتيكا تابعة لمؤسسة “إس سي أل سوشيال ليمتد”، وهي من الشركات التي جذبت انتباه المحققين التابعين للمدعي العام الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، وفق ما نشره موقع (الجزيرة نت)، أن العقد المبرم بين مؤسسة “إس سي أل سوشيال ليمتد” والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات والبالغة قيمته 333 ألف دولار تضمن تصميم إعلانات متعددة ونشرها على فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مصحوبة بوسم “#قاطعوا قطر” (boycottqatar#) يربط قطر بالإرهاب.

وقالت الشبكة إن مؤسسة “إس سي أل سوشيال ليمتد” بثت إعلانات سلبية عن قطر إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وشهد عام 2017 أسوأ أزمة خليجية في تاريخ المنطقة، اندلعت عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارا.