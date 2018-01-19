برشلونة يجدد عقد سيرغي روبرتو حتى عام 2022

برشلونة: أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم الجمعة، أن لاعب خط وسطه سيرغي روبرتو وافق على تجديد العقد حتى عام 2022، بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو (610 ملايين دولار).

وكان مقررا أن ينتهي عقد روبرتو في 2019، وكانت قيمة الشرط الجزائي به تبلغ 40 مليون يورو فقط.

وذكر برشلونة في بيان “سيرغي روبرتو عاش كل إنجاز جماعي يمكن تخيله مع الفريق.. ونعلن التجديد لسيرخيو روبرتو بعد إعلان تمديد التعاقد مع جيرارد بيكيه أمس الخميس″.

وصعد روبرتو (25 عاما) من أكاديمية لاماسيا، وقد توج أربع مرات بلقب الدوري الأسباني، ومرتين بلقب دوري الأبطال، ضمن العديد من الألقاب، وكان قد سجل ظهوره الأول ضمن الفريق الأول ببرشلونة تحت قيادة لويس إنريكي، المدير الفني السابق. (د ب أ)