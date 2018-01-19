طالب يصيب مدرسا وخمسة طلاب ببلطة في مدرسة روسية

موسكو: هاجم طالب يحمل بلطة احد فصول الصف السابع في مدينة اولان اودي في منطقة سيبيريا الجمعة، في ثان هجوم على مدرسة روسية هذا الاسبوع.

وقالت لجنة التحقيق الاتحادية في بيان أن الجاني، وهو طالب بالصف التاسع، اصاب مدرسا وخمسة طلاب آخرين، ثم استخدم قنبلة مولوتوف في اضرام النار في الفصل.

وقال البيان إن الجاني حاول الانتحار وتم نقله إلى المستشفى.

كانت حكومة جمهورية بورياتيا، جنوب شرقي روسيا، قد ذكر ت في وقت سابق أن الحريق الذي اندلع في إحدى مدارس أولان أودي سببه هجوم ثلاثة أشخاص بزجاجات حارقة على أحد الصفوف، ما تسبب بإصابة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة تلاميذ.

وقالت الحكومة في بيان إنه في الساعة التاسعة و35 دقيقة تسلل ثلاثة أشخاص مقنعين إلى مدرسة بأولان أودي، وألقوا زجاجة حارقة نحو صف اللغة الروسية، حيث كان يتواجد تلاميذ الصف السابع. وأضاف البيان: “حسب المعطيات الأولية، تم نقل 44 أشخاص، بينهم ثلاثة تلاميذ إلى المستشفى”، بحسب وكالة سبوتنيك.

ولم يتضح بعد السبب وراء الهجوم على المدرسة.

ويوم الاثنين الماضي، اصيب نحو 8 طلاب ومعلمة بطعنات في هجوم لمسلحين اثنين مقنعين على مدرسة في مدينة بيرم وسط روسيا، وتم القبض على المتهمين.

ولم ترد أي تقارير عن السبب وراء الهجوم أو هويات المهاجمين. (د ب ا)