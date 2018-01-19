ماكرون “واثق” من انتصار عسكري على تنظيم الدولة “في الاسابيع المقبلة”

طولون: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة أن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا “هزم بشكل كامل تقريبا” وانه من المتوقع أن يحقق التحالف الدولي الذي يقاتل الجهاديين “النصر العسكري” على الأرض في الاسابيع المقبلة.

وقال ماكرون خلال تمنياته بحلول العام الجديد للجيوش الفرنسية “اليوم وبفضل جهود كل الامم الضالعة، فان التنظيم العسكري لداعش في المشرق هزم بشكل كامل تقريبا. أنا واثق انه في الاسابيع المقبل سنتوصل الى هذا النصر العسكري على الارض”.

وذكر بأن فرنسا “ستكيف” استعداداتها العسكرية “عملا بالوضع العملاني خلال هذه السنة”.