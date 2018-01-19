تعرفوا على أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

“القدس العربي”: عشر نساء عربيات استطعن أن يجذبن الملايين من المتابعين على حساباتهن على انستغرام، فيسبوك، تويتر ويوتيوب. وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أصدرت قائمة بأسمائهن.

نهى نبيل

بدأت مدونتها الإلكترونية Nohastyle في عام 2009. فلاقت استحسانا كبيرا وتزايد عدد متتبعيها تدريجيا لتصبح من النساء الأكثر شهرة على الانستغرام. بدأت في مجال البرامج التلفزيونية في الكويت وهي في عمر 9 سنوات. حصلت في عام 2008 على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، وانتقلت إلى أمريكا حيث تمكنت من الحصول على درجة الماجستير. وهناك اكتشفت حبها لصناعة الموضة.

دارين البايض

يتابعها أكثر من 4 ملايين شخص عبر تطبيق انستغرام. اختارت أن تؤلف مقاطع تسجيلات مرئية مضحكة ومرحة، تتألف من حوارات تمثيلية بين الرجال والنساء. تقيم في المملكة العربية السعودية. وتعد من أهم نجوم قناة موقع يوتيوب الهزلية HowaWaHeya.

تيم الفلاسي

تيم الفلاسي، عرفت ببرنامجها الإذاعي TaimShow ، شخصية شهيرة في الإعلام الإلكتروني. هي خريجة تخصص الاتصالات المرئية من جامعة زايد، يصل عدد متابعيها إلى 2.4 مليون شخص عبر تطبيق انستغرام، و 512.149 مشارك على موقع يوتيوب.

نجود الشمري

تملك نجود الشمري شعبية كبيرة في انستغرام، تركز تدويناتها في الغالب على حياتها الخاصة والسفر والكوميديا. هي من بين مدونات “أسلوب حياة” المشهورات عربيا، وتقيم في الإمارات حالياً. أغلب مقاطع الفيديو التي تنشرها نجود، تكون إلى جانب أخيها موها، الذي يدير قناة ناجحة في يوتيوب أيضا.

سندس القطان

اشتهرت بتخليها عن وظيفتها عام 2006، لتدخل مجال الأزياء والموضة. ومنذ ذلك الحين وسندس تعمل كخبيرة تجميل. شهرتها ساعدتها لتؤسس منتجاتها الخاصة من العطور التي تحمل اسمها، وتباع عبر منصة الموضة boutiqiaat.com.

نورا بوعوض

بعد 10 شهور من إطلاق قناتها على يوتيوب، شوهدت نورة أكثر من 3 مليون مرة. نورة بوعوض تعد واحدة من أهم خبيرات التجميل في السعودية. شهرتها أكسبتها الكثير من المتابعين، وصارت اليوم تقيم حصصاً تدريبية للنساء في أنحاء المنطقة، ولكل المهتمين بشؤون الموضة.

هدى قطان

اسمها الذي تشتهر به على مواقع التواصل الإجتماعي وتحمله المواد التجميلية ومستحضرات التجميل يعرفه الجميع: HudaBeauty. لديها أكثر من 20 مليون متابع على تطبيق انستغرام. هدى قطان، تدربت في مدينة هوليوود لتستقر في دبي أخيرا. خبرتها في الجمال وإرشاداتها من خلال الفيديوهات التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكسبها شهرة واسعة وجعلها تتربع على قائمة النساء الأكثر تأثيرا في هذا المجال.

جويل مادينيان

كان برنامج “JoelleShow” الخطوة الأولى لجويل ماردينيان نحو الشهرة. جويل التي صار اسمها رمزا للجمال والتجميل، تمكنت من أن تصبح رائدة أعمال ناجحة. فهي تملك الآن مراكز التجميل “Maison de Joelle” وعيادات التجميل ” ClinicaJoelle ” كما أطلقت مؤخرًا مجموعتها الخاصة من منتجات التجميل” JoelleParis”.

هيلا الغزال

هي نجمة في مؤسسة HaylaTV وموقع يوتيوب. تقيم في إمارة دبي، وقد أطلقت قناتها الإعلامية المتخصصة في أسلوب الحياة على موقع يوتيوب في يونيو/ حزيران 2013، واستطاعت أن تجذب لها الكثير من المشاهدات والمشاركين الذين بلغ عددهم نحو 3.8 مليون مشترك. كما أسست” HaylaCouture”، وهو متجر ثياب خاص بالعرائس والسهرات.

منال العالم

أطباقها سحرت رواد موقع الانستغرام، وصارت اسما على مسمى: منال العالم. يتابعها الكثير من رواد هذا العالم شاهدا لها باحترافيتها في الطبخ وتحضير الأطباق. تنشر منال مقاطع مصورة عن أطباق عربية وشرق أوسطية عبر قناتها على يوتيوب التي تضم أكثر من سبعمائة ألف مشترك. وتؤلف كتبا في مجال تخصصها هذا.