الأمم المتحدة: نجري حوارًا مع “التحالف العربي” لإبقاء جميع موانئ اليمن مفتوحة

نيويورك: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، الجمعة، إن المنظمة الدولية تجري حوارًا مع التحالف الذي تقوده السعودية، من أجل الإبقاء على جميع موانئ اليمن مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية.

وحذر المسؤول الأممي، في مؤتمر صحافي بنيويورك، من أن أعداد اليمنيين الذين باتوا على “شفا المجاعة”، قفزت مع بداية 2018 إلى 8.4 مليون شخص، مقارنة بنحو 7 ملايين في 2017.

وقال “يجب أن تبقى جميع الموانئ في اليمن مفتوحة، لتسهيل الدخول السريع وتوزيع الواردات الإنسانية والتجارية في جميع أنحاء البلاد، إن المحافظة على إبقاء الموانئ مفتوحة أمر مهم بشكل خاص، حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية بين السكان”.

ويشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة “الحوثي”، منذ نحو 3 أعوام.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت قرابة 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وأدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد، التي تعد من أفقر دول العالم.

(الأناضول)





