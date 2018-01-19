﻿نقل الأسطورة بيليه إلى المستشفى بسبب الإرهاق

ساو باولو – رويترز: قالت رابطة كتاب كرة القدم البرازيلية إن النجم المعتزل بيليه نقل للمستشفى في بلاده بعد معاناته من تأثير الإرهاق. وألغى بيليه (77 عاما) رحلة كانت مقررة إلى لندن مطلع الأسبوع المقبل. كما اعتذر عن عدم حضور حفل عشاء تكريما له كان من المقرر أن تقيمه رابطة كتاب كرة القدم في البرازيل في فندق «سافوي» الأحد المقبل أيضا. وقالت الرابطة: «في الساعات الأولى من صباح الخميس انهار بيليه ونقل إلى المستشفى في البرازيل حيث خضع لسلسلة من الفحوص التي تشير نتائجها على ما يبدو إلى معاناته من تأثير الإرهاق». وأضافت: «يستمر تلقيه العلاج عبر المحاليل بينما يراقب الأطباء تعافيه. لحسن الحظ لم تظهر أي دلائل على أي شيء أكثر خطورة سوى الإرهاق». وبيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات. ونقل الاسطورة للمستشفى أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل في الكلى ومتاعب في الصحة العامة كما خضع لجراحة في مفصل الفخذ. وخلال آخر ظهور دولي له في موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي متحرك. ويعتبر كثيرون بيليه أفضل لاعب انجبته ملاعب كرة القدم طوال تاريخها.

برشلونة يجدد عقد سيرخي روبرتو حتى 2022

برشلونة – د ب أ: أعلن برشلونة، أن لاعب وسطه سيرخي روبرتو وافق على تجديد العقد حتى عام 2022، بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو. وكان مقررا أن ينتهي عقد روبرتو في 2019، وكانت قيمة الشرط الجزائي به تبلغ 40 مليون يورو فقط. وذكر برشلونة في بيان: «سيرخي روبرتو عاش كل إنجاز جماعي يمكن تخيله مع الفريق، ونعلن التجديد لسيرخيو روبرتو بعد إعلان تمديد التعاقد مع جيرارد بيكيه الخميس.» وصعد روبرتو (25 عاما) من أكاديمية «لاماسيا»، وتوج أربع مرات بالدوري الأسباني، ومرتين بدوري الأبطال، ضمن العديد من الألقاب، وسجل ظهوره الأول ضمن الفريق الأول ببرشلونة تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي.

قطر مرشحة لاستضافة نهائي كأس اسبانيا!

الدوحة – د ب أ: ذكرت تقارير قطرية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس إقامة نهائي كأس إسبانيا 2018 في قطر لأول مرة .وذكرت صحيفة «الوطن القطرية» أن هذه الفكرة في طور الدراسة حاليا بعدما بدأت تنتشر في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وأيضا إيطاليا وتساهم في عوائد مالية كبيرة من الناحية التسويقية. ويأتي ترشيح قطر لاستضافة هذه المباراة نظرا لإمكانياتها الكبيرة في استضافة المباريات العالمية، وكان آخرها السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس على ملعب «جاسم بن حمد» بنادي السد . وتستعد قطر لاستضافة مونديال 2022 بعد أربعة سنوات لأول مرة في الشرق الأوسط.

الاتفاق السعودي يتعاقد مع الحارس الجزائري مبولحي

الرياض – د ب أ: أعلن الاتفاق السعودي، ضم حارس المرمى الجزائري المخضرم رايس مبولحي إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التجديد لموسم آخر. ونشر النادي، عبر حسابه في موقع «تويتر»، صورا لتوقيع العقد مع الحارس الجزائري، وكذلك خضوعه للفحص الطبي قبل التوقيع. وجاء التعاقد مع مبولحي بعد فسخ التعاقد مع الأردني أحمد عبدالستار بالتراضي. ولا يلعب مبولحي (31 عاما) لأي ناد منذ فسخ عقده مع رين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وسبق أن تألق مبولحي مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2010 وساعده في التأهل حينذاك، كما تألق خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل.

التونسي البنزرتي مدربا للوداد البيضاوي المغربي

الرباط – رويترز: أعلن الوداد البيضاوي حامل لقب دوري أبطال افريقيا والدوري المغربي تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي خلفا للمغربي الحسين عموتة. وقال سعيد الناصري رئيس النادي: «وقعنا عقدا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعدما فحصنا عدة سير ذاتية للعديد مِن المدربين الذين أوجه لهم الشكر على اهتمامهم بالوداد». وسبق للبنزرتي (67 عاما) تدريب الجار الرجاء البيضاوي الذي بلغ معه نهائي كأس العالم للأندية عام 2013، لكنه رحل بعد خسارة اللقب المحلي في آخر جولة لصالح المغرب التطواني عام 2014.

الاتحاد الألماني يغرم أندية ليفركوزن وبريمن وفرايبورغ

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توقيع غرامات مالية على باير ليفركوزن وفيردر بريمن وفرايبورغ بسبب قيام جماهيرها باستخدام الألعاب النارية في مباريات فرقها بالدوري هذا الموسم. ويتعين على ليفركوزن دفع 25 ألف يورو بسبب قيام الجماهير باطلاق قنابل الدخان وإلقاء قطع معدنية على بدلاء فريق لايبزيغ. كما تم تغريم بريمن 24 ألف يورو بسبب إشعال ألعاب نارية قبل مباراتي الفريق أمام هانوفر وبوروسيا دورتموند. وللسبب ذاته يتعين على فرايبورغ دفع ثمانية آلاف يورو قبل مباراة الدربي مع شتوتغارت.