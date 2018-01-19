﻿رالي داكار: ساينز يقترب من الحسم… والعطية يفوز بالمرحلة الـ12

بوينس ايرس – رويترز: قطع كارلوس ساينز خطوة أخرى نحو لقبه الثاني في رالي داكار بعدما أنهى المرحلة الـ12، التي فاز بها القطري ناصر العطية، بفارق 44 دقيقة عن ستيفان بيترهانسل زميله في فريق بيجو مع تبقي يومين على النهاية.

وقال السائق الاسباني: «تقدمنا بسهولة لكن في الطريق نحو النهاية تعرضنا لثقب في احد الاطارات ومشاكل في صندوق التروس لكن كل شيء مضى بشكل جيد لأننا أنهينا المرحلة وهذا هو المهم». وفاز العطية سائق تويوتا بالمرحلة التي تمتد 375 كيلومترا بين تشيليسيتو وسان خوان في الأرجنتين، وجاء ساينز خلفه بفارق 18 دقيقة. واحتل بيترهانسل، المدافع عن اللقب والبطل 13 مرة، المركز الثاني. وقال الفرنسي بيترهانسل الذي تعرض لضربة قوية في الرالي عندما خسر ساعة و45 دقيقة من زمنه السبت الماضي في بوليفيا: «أعتقد أن الأمور حسمت الآن». وأضاف: «سنحاول أن نضمن المركز الثاني لذا حافظنا على الفارق مع ناصر (العطية) ولا أحد يعرف ما قد يحدث». وألغى منظمو رالي دكار المرحلة 12 من سباق الدراجات النارية والدراجات الرباعية لأسباب تتعلق بالسلامة نتيجة سوء الأحوال الجوية. وقال بيان للمنظمين: «بعد التشاور مع المتنافسين… قررت إدارة السباق إلغاء المرحلة الـ12 الخاصة بالدراجات النارية والدراجات الرباعية». ويتصدر النمساوي ماتياس فالكنر متسابق فريقه «كيه تي إم» الترتيب في فئة الدرجات النارية متفوقا بفارق 32 دقيقة على الأرجنتيني كيفن بينافيديس متسابق هوندا. وينتهي الرالي في كوردوبا اليوم.