﻿ديميتروف يعبر إلى الدور الرابع… وسفيتولينا تنهي حلم مواطنتها المراهقة

ملبورن – د ب أ: صعد البلغاري غريغور ديميتروف إلى الدور الرابع (الستة عشر) من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلب على الروسي أندري روبليف 6/3 و4/6 و6/4 و6/4 ضمن الدور الثالث.

وتزامن تأهل ديميتروف مع تحول الطقس في ملبورن إلى الاعتدال حيث تراجعت درجات الحرارة من 42 إلى 30 درجة مئوية. وشارك ديميتروف، المتوج باللقب في البطولة الختامية لموسم 2017، في أستراليا المفتوحة عقب وصوله إلى الدور قبل النهائي لبطولة بريزبن، وتغلب على اثنين من المشاركين في البطولة عبر التصفيات قبل أن يجتاز اختبارا أكثر صعوبة أمام الروسي روبليف. وقال ديميتروف: «إنه أمر جيد أن تحقق بداية جيدة في كانون الثاني/يناير، وتقدم مباريات جيدة تحقق فيها الفوز لبناء الثقة… فاللاعب يكون بحاجة إلى الوصول إلى الإيقاع المطلوب في اللعب.» وحقق ديميتروف الانتصار رقم 19 في سجل المباريات التي خاضها في ملبورن، وهو الإنجاز الأفضل للاعبي بلغاريا. كذلك صعد الأسباني بابلو كارينو بوستا المصنف العاشر إلى الدور الرابع بالفوز على جيل مولر لاعب لوكسمبورغ 7/6 (7/4) و4/6 و7/5 و7/5 .وأنعش كايل إيدموند آمال الجماهير البريطانية، وعوضهم عن غياب النجم آندي موراي عن بطولة أستراليا، حيث واصل انطلاقته وتأهل إلى الدور الرابع (الستة عشر) إثر انتصار مثير في الدور الثالث. وصعد إيدموند، المصنف 49 على العالم، إلى دور الستة عشر للبطولة للمرة الأولى في مسيرته بالفوز على الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي 7/6 (7/صفر) و3/6 و4/6 و6/صفر و7/5 .وفي غياب موراي، الذي خضع لجراحة في الظهر، استطاع إيدموند خطف الأنظار بشكل كبير إثر الفوز بمباراة ماراثونية في ظل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في ملبورن لليوم الثاني على التوالي. ويلتقي إيدموند، الذي يقيم في جزر الباهاما ويتدرب في مركز تابع لليتون هيويت، في الدور الرابع، الإيطالي أندرياس سيبي الذي تأهل بالفوز على الكرواتي ايفو كارلوفيتش (38 عاما)، الذي يعد الأكبر سنا في البطولة، 6/3 و7/6 و6/7 و6/7 و9/7 .وكرر إيدموند أفضل نتيجة له في سجل مشاركاته ببطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، حيث سبق له الوصول إلى الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2016 .وقال إيدموند: «أنا مجهد شيئا ما، ولكن كان أمرا جيدا أن أفوز بمباراة كهذه وسط ظروف صعبة. كان انتصارا جديدا في مباراة من خمس مجموعات، وهو أمر جيد.» وأضاف: «هناك الكثير من الإيجابيات. هذا النوع من المباريات يظهر العديد من القدرات. فقد كان علي مواصلة الكفاح والصمود في ظل درجات الحرارة المرتفعة.» وصعد إلى دور الستة عشر أيضا الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بفوزه على الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف 6/7 و6/2 و6/3 و6/3 .

فئة السيدات

أنهت الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة، حلم مواطنتها مارتا كوستيوك (15 عاما)، وأطاحت بها من الدور الثالث 6/2 و6/2 .ورغم الهزيمة، أبدت كوستيوك تفاؤلا بشأن مستقبلها وسعادة بمواجهة مواطنتها سفيتولينا، وقالت: «كم يفترض دفعه من المال لسفيتولينا كي تستفيد بدرس منها لمدة ساعة واحدة؟ لقد تعلمت منها بالمجان. فقد أدركت أن بإمكاني مواجهة أي منافسة». وبعد يومين من الفوز على السويسرية بليندا بينسيتش، انتهى مشوار التايلندية لوسيكا كومكوم حيث تغلبت عليها الكرواتية بترا مارتيتش 6/3 و3/6 و7/5، كما تغلبت التشيكية دينيس أليرتوفا على البولندية ماجدا لينيت 6/1 و6/4 .وصعدت البلجيكية أليس ميرتنز إلى الدور الرابع للمرة الأولى في سجل مشاركاتها ببطولات غراند سلام، حيث تغلبت على الفرنسية أليز كورنيه 7/5 و6/4، كما تغلبت السلوفاكية ماجدلينا ريباريكوفا على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو 7/5 و3/6 و6/1 .