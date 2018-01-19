﻿كأس اسبانيا: اسينسيو يقود الريال المتعثر إلى الفوز على ليغانيس

مدريد – رويترز: أحرز ماركو اسينسيو هدفا في الدقيقة 89 ليمنح ريال مدريد المتعثر الفوز 1-صفر على مستضيفه ليغانيس في ذهاب دور الثمانية لكأس اسبانيا.

وترك المدرب زين الدين زيدان الثنائي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل خارج التشكيلة الأساسية معتمدا على مجموعة من الصف الثاني، لكن حتى الاعتماد على الشبان لم يؤت ثماره إلى أن نجح اسينسيو في هز الشباك في نهاية المباراة ليحقق الريال فوزه الأولى في أربع مباريات. وعانى بطل اسبانيا أمام تشكيلة ضعيفة لليغانيس الذي أدخل ثمانية تغييرات على تشكيلته الأساسية التي خسرت 3-2 أمام ريال بيتيس في الدوري الاثنين في إشارة إلى عدم تحمس الفريق للكأس رغم امتلاء مدرجات «استاد بوتاركي» بجماهيره. وأهدر ماتيو كوفاسيتش أخطر فرصة للريال في الشوط الأول عندما أطاح بتسديدة خارج المرمى، وأبعد كيكو كاسيا حارس الريال تسديدة كلاوديو بوفو المباشرة ليحرم ليغانيس من هدف التقدم قبل أن يحول اسينسيو لاعب منتخب اسبانيا تمريرة عرضية من تيو هرنانديز داخل المرمى. وتقام مباراة الإياب في «سانتياغو برنابيو» يوم 24 يناير/كانون الثاني الحالي.