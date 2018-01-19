﻿الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يسعى إلى العودة لطريق الانتصارات خلال مواجهة نيوكاسل اليوم

لندن – د ب أ: يسعى مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنكليزي، للعودة لطريق الانتصارات عندما يواجه نيوكاسل اليوم في الجولة الرابعة والعشرين.

ولم يخسر السيتي في 30 مباراة بالدوري منذ الموسم الماضي، ولكنه تلقى أول هزيمة بالدوري هذا الموسم أمام ليفربول 3/4 الأحد الماضي. وبينما يتصدر السيتي بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، إلا أن جوسيب غوارديولا مدرب الفريق قال إن بإمكان لاعبيه التعلم من أخطائهم. وأكد: «إننا نخسر قليلا ولكننا ما زلنا نقاتل، ونحاول. في الدوري بشكل خاص مع وجود مباريات كثيرة، من الصعب المواصلة على نفس المنوال ضد فرق جيدة. مثل هذه المباريات يجب أن تتم. يجب أن نحلل وأن نكون إيجابيين ونفكر في مباراة نيوكاسل». وربما تكون مباراة نيوكاسل تذكرة عودة السيتي لطريق الانتصارات. وفاز نيوكاسل في مباراتين فقط في آخر 14 مباراة بالدوري، ويحتل المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط. ويدخل نيوكاسل المباراة بعدما تعادل مع ضيفه سوانزي في مباراة قال عنها دي أندري يدلين لاعب الفريق إنها بمثابة فرصة ضائعة. وقال اللاعب الأمريكي: «في نهاية اليوم، أعتقد أننا حزينون بهذه النتيجة، ضد فريق يقترب منا في الترتيب، هذه هي النقاط التي يجب أن نحصل عليها». والفوز الذي حققه ليفربول جعله أكثر فرق الدوري جاهزية. وحافظ ليفربول، الذي قفز للمركز الثالث، على سجله خاليا من الهزائم في 18 مباراة بمختلف المسابقات، ويمكنه أن يزيد هذا العدد عندما يواجه سوانزي الأثنين المقبل. ويعتقد إمري شان لاعب وسط ليفربول أن مستوى الفريق أمام السيتي أرسل رسالة لكافة الفرق في أوروبا. وقال: «إذا رأتنا الفرق نلعب بمثل هذا الأداء، سيمنحوننا الكثير من الاحترام وسنحصل على ثقة كبيرة. كل لاعب قدم اداء جيدا وقام بعمله على أكمل وجه». وأضاف: «جميع الفرق التي تتابع أداءنا ستعترف أنه جيد. سيرون أننا فريق قوي ولكنها فقط مجرد مباراة ويجب أن نواصل تقدمنا». ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز موقعه عندما يحل ضيفا على بيرنلي. ويحتل يونايتد المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول وتشلسي، فيما يحتل بيرنلي المركز السابع، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات بكافة البطولات. وقال نك بوب حارس بيرنلي بعد خسارة فريقه أمام كريستال بالاس صفر/1: «نلعب بشكل سيئ في كافة الخطوط، لا شيء يشبه هذا. نحاول فقط الابتعاد، نعمل بجد خلال الأسبوع ومن ثم نذهب لمواجهة يونايتد. لا يمكن أن يحدث هذا لأي شخص. إنه دور جيد. لا تحصل على مواجهة سهلة مطلقا». ويريد تشلسي وضع حد لسلسلة التعادلات التي لازمته في خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات مع بداية العام الجديد عندما يواجه برايتون. وستكون المباراة تحولا سريعا لتشلسي، الذي تغلب على نوريتش بركلات الترجيح في الدور الثالث لكأس الاتحاد الأربعاء الماضي رغم حصول لاعبين من الفريق على البطاقة الحمراء. وصرح الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي: «يتعين علينا الآن أن نلعب خلال يومين أمام برايتون. يجب علينا أن نتعافى بشكل جيد للغاية. أتمنى ألا ندفع الثمن». في ذات الجولة أيضا، يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس، ويلعب وست بروميتش مع إيفرتون وليستر مع واتفورد وهدرسفيلد مع ستوك ووستهام مع بورنموث وساوثهامبتون مع توتنهام.